La inflación acumulada en Venezuela se ubica en 536,2 %

Según informe AN: Inflación acumulada enero septiembre se ubica en 536,2 %

Te puede interesar

La inflación acumulada en Venezuela, en el período enero-septiembre, registró una variación de 536,2 %, encarecimiento de los precios que se debe fundamentalmente al alza del dólar en el mercado no oficial, de acuerdo con los cálculos hechos por la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, que presidente del diputado José Guerra. Desde hace cerca de un año, el parlamento nacional, ante la negativa del Banco Central de Venezuela (BCV) de dar a conocer las cifras sobre las principales variables macroeconómicas, inició la recolección de cifras para atender el reclamo de los distintos sectores de la vida nacional, aplicando los mismos métodos del instituto emisor, ya que el diputado Guerra fue Director de Estudios Económicos del BCV y conoce estrechamente los sistemas y procedimientos para elaborar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, revelando que en el mes de septiembre los precios aumentaron 36,3 %, lo que evidencia un alza de 2,3 % en comparación con el mes anterior que alcanzó a 34 %. El órgano legislativo, que comenzó a publicar este año cálculos de inflación con su propia recolección de datos para suplir la falta de cifras oficiales, informó que en septiembre los precios subieron un 36,3 %, por encima de la tasa de agosto de 34 %. Al dar a conocer los resultados de la inflación en septiembre, el diputado Ángel Alvarado, advirtió que la decisión del gobierno de suspender las subastas del Dicom, que se habían convertido en una alternativa para los importadores, contribuyó al alza del dólar en el mercado alternativo, estimulando la aceleración de los precios, afectando el poder adquisitivo de los consumidores. Advirtió que esta estrategia oficialista sólo ha contribuido a que hoy cada venezolano sea más pobre, solicitando la implementación, en forma prioritaria de políticas antiinflacionarias integrales, para no continuar precipitándonos hacia un proceso hiperinflacionario. Aún cuando algunos economistas estiman que para que un país tenga un proceso de hiperinflación, se debe registrar un alza mensual de precios por encima del 50 %; sin embargo, el Banco de Inversión Torino Capital, pronostica que si no se adoptan medidas urgentes, para el año 2018 la inflación en Venezuela pudiera cerrar por encima de 5.000 %.