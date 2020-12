La inclusión de Kratos en Fortnite es algo bueno para God of War Ragnarok

Cuando el evento Marvel de Fortnite llegó a su fin, nadie sabía realmente qué esperar. No hay duda de que las nuevas máscaras como Mandalorian y Baby Yoda fueron lo suficientemente impresionantes, pero el juego logró duplicarse y traer al ícono de PlayStation, Kratos (de God of War) también. Los rumores indican que el Jefe Maestro de Microsoft también se unirá a la batalla, lo que en realidad solo demuestra cuán gigante es en realidad Fortnite.

Sin embargo, Fortnite sigue siendo un juego amado por sus fanáticos y prácticamente odiado por todos los demás; indudablemente, hay algunos que desearían que Kratos no estuviera en Fortnite, a pesar de que aparentemente no hay grandes protestas al respecto. Y ahí radica la mayor fortaleza de Kratos en Fortnite: no hacerlo bailar, sino el simple hecho de que se trata de comercializar oro.

Fortnite y Dios de la guerra

Fortnite atrae a una variedad de jugadores de diversas maneras. Entre ese grupo demográfico también hay una audiencia más joven, es decir, desde la adolescencia hasta la adolescencia tardía. Incluso alguien que tiene 17 años puede haberse perdido la era original de God of War, lo que significa que no está tan apegado a Kratos como muchos jugadores un poco mayores. Eso no quiere decir que todos se saltaron el God of War de 2018, pero eso significa que es probable que al menos una parte de los jugadores de Fortnite no hayan jugado God of War.

Kratos se puede jugar en Xbox a través de Fortnite

Aunque ha sido una pequeña broma desde el lanzamiento de Kratos en Fortnite, vale la pena destacar que Kratos se puede jugar en Xbox a través de Fortnite. Los propietarios de Xbox que no poseen una PS4 probablemente nunca hayan jugado a God of War antes, y esta es una buena manera de poner a Kratos al frente y al centro. En otras palabras, puede fomentar la compra de una PS5 (cuando sea posible) para reproducir tanto el original como la próxima secuela.

God of War Ragnarok Sequel PS5

Ahora, esto obviamente plantea la pregunta de qué tan probable es esto, con qué frecuencia ocurrirá y cuánta influencia tuvo en la decisión. Probablemente sea un porcentaje muy pequeño. God of War se considera un clásico instantáneo, y no necesitaba que Fortnite promocionara su próxima secuela. Sony no necesita un Kratos jugable en consolas Xbox para vender PS5. Al mismo tiempo, dada la gran popularidad de Fortnite, ¿cómo podría doler? Será interesante ver qué pasa con esta nueva relación, si la idea de una "guerra de consolas" en Fortnite es realmente lo que viene después, y quién viene después de Kratos.

Se está desarrollando un nuevo juego de God of War para PS5.

Lo importante es que God of War tendrá una secuela el próximo año, y Fortnite les da a los fanáticos de GoW una pequeña muestra de Kratos antes de esa fecha. Si Fortnite incluso trajo solo un puñado de nuevos fanáticos a la franquicia, entonces es imposible enojarse a medida que más personas disfrutan de las aventuras de Kratos y BOY.

