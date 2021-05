La historia de la joven que murió de COVID esperando una cama en Argentina

La imagen desgarradora de una joven de 22 años en Argentina, ha rondado el internet, pues su madre ha decidido contar la historia detrás de aquella foto, su pequeña hija había fallecido de COVID mientras esperaba ser atendida.

La chica había esperado una cama en un hospital de Santa Fe; aunque fue atendida, la tardanza en la respuesta médica debido al colapso hospitalario en el país fue determinante para que perdiera la vida.

Esta historia se suma a las de miles de familias en Latinoamérica, pues el COVID ha golpeado tanto a nuestra región que ya supera el millón de muertes por dicha enfermedad.

¿Quién era la joven que murió esperando una cama?

La madre de la joven decidió compartir su historia para sensibilizar al mundo sobre la atención hospitlaria.

Lara Arreguiz, era una joven estudiante de Medicina Veterinaria de 22 años originaria de Santa Fe, y que presentaba diabetes, padecimiento que complicó más su deteriorado estado de salud.

La madre de la joven detalló que Lara había presentado síntomas de COVID-19 desde el pasado 13 de mayo, pero no fue hasta cinco días después de hecha la prueba, que los médicos únicamente le recetaron antibióticos.

“Ingresamos y Lara ya estaba muy descompuesta, se ahogaba. Insistí tres veces en admisión para que por favor nos hagan pasar porque se desmayaba. Nos dejaron en un pasillo, donde pasaban pacientes con o sin covid”, aseguró su madre en declaración retomada por el diario Clarín. “(Lara) Me dijo que quería acostarse y le pregunté al de seguridad si podía recostarse en una camilla del pasillo, pero nos dijo que no. 'Me voy a acostar en el piso', me dijo. Después nos vio una señora que nos prestó su campera (chamarra) para taparla por el frío”, detalló la madre de Lara en Facebook.

Nuevo confinamiento en Argentina por rebrote de COVID-19

El país sudamericano está siendo golpeado por una nueva ola de contagios y muertes.

La historia de Lara refleja el repunte y el desborde de la capacidad hospitalaria en el país sudamericano.

El presidente de dicho país, Alberto Fernández, ordenó un nuevo confinamiento y un endurecimiento a las medidas de sanidad, para que así, puedan combatir el número elevado de muertes y contagios de COVID-19.

Argentina suma más de 3 millones de casos y 74 mil muertes desde que inició la pandemia del coronavirus.

