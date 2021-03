La historia de abuso sexual que hace tambalear al gobierno de Australia

El gabinete del primer ministro de Australia, Scott Morrison, enfrenta una ola de criticismo luego de que se diera a conocer un caso de abuso sexual por parte del fiscal general Christian Porter, a quien ha defendido a pesar de todo.

Ha sido un fin de semana agitado para el líder australiano luego de que el viernes salió en defensa de su fiscal, a quien describió como “un hombre inocente según nuestra ley”.

Morrison, miembro de la actual coalición política Liberal-Nacional que gobierna Australia, dijo que Porter no está siendo objeto de ninguna investigación por abuso sexual y que ni siquiera ha sido llamado a declarar por la policía.

Según reportes obtenidos por La Verdad Noticias, tras este comentario el índice de aprobación neta de Morrison cayó 4 puntos hasta el 28% como líder preferido, aunque sigue por delante del líder de la oposición Anthony Albanese en un +1%

El caso ha trascendido por una carta que la presunta víctima envió a varios miembros del parlamento australiano en los que detalla sus acusaciones contra Porter.

Acusaciones contra el fiscal Christian Porter

A finales de febrero algunos miebros del parlamento australiano recibieron una carta anóima en la que se denunciaba una presunta violación cometida por uno de los actuales ministros, misma que habría sido cometida en 1988.

Casi una semana después, Porter dijo que las acusaciones de la carta se referían a él, pero se negó a renunciar a su cargo y en cambio dijo que tomará un período de ausencia para mejorar su salud mental.

El fiscal Porter inició una demanda por difamación contra ABC, que publicó primero las acusaciones.

La policía de Nueva Gales del Sur (NSW) recibió las declaraciones de la víctima a principios de 2020, según SBS Español, pero esta nunca presentó una denuncia oficial y meses después se suicidó, por lo que las autoridades decidieron abandonar la investigación.

Sin embargo el daño ya estaba hecho, y la condena contra el primer ministro Morrison se encendió después de que respaldó a Porter como el encargado de impartir la justicia en Australia, alegando que la muerte de la mujer había cerrado el caso.

¿Qué dijo la víctima?

Según el portal Crikey, que tuvo acceso al contenido de la carta, la víctima identificada simplemente como Kate perteneció al mismo grupo de debate del fiscal Porter. La mujer, nacida en el Reino Unido y que era residente en Adelaida, es definida por sus amigos como “una académica, artista, una polemista y una amiga preocupada”.

Según el medio, Porter y Kate se reunieron seis veces en total durante sus viajes en concursos de debate de 1986 a 1988. Kare dijo en su declaración a la policía que incluso llegó a conocer la casa en la que el fiscal vivía en su juventud, y que incluso citó correctamente el nombre de su madre: Nerida.

El nombre de la presunta víctima no había sido revelado hasta que ABC publicó las acusaciones la semana pasada.

Según sus acusaciones, Porter la violó durante las primeras horas del 10 de enero de 1988, cuando ella estaba en su habitación en el Women’s College de la Universidad de Sídney. Sus amigos no notaron ningún cambio inmediato en su comportamiento, y ella prefirió guardar silencio tras el presunto ataque.

Perseguida por un trauma

Según declaraciones de amigos a los que tuvo acceso Crikey, la salud mental de Kate comenzó a deteriorarse cuando decidió mudarse de casa de sus padres. En una entrada de su diario personal de 1989, escribió que Porter “tomó lo que quería. A mí. Mi virginidad y mi voz”.

La joven empezó a presentar problemas con la imagen de su cuerpo que se empeoraron cuando entró en la universidad, vinculando las secuelas del abuso que sufrió por parte de su compañero con los desafíos reales por los que estaba atravesando.

Algunos amigos de Kate creían que tenía el potencial para ser la primera primer ministra de Australia.

El último contacto de Kate con Porter tuvo lugar, según sus declaraciones, en 1994, durante una conferencia de historiadores en Australia Occidental. Ella le dijo a la policía que rechazó los avances de Porter hasta el último momento, pero que se sintió “conmovida pero aliviada como si hubiera roto un hechizo que había sido lanzado unos siete años antes”.

Una de las amigas de la presunta víctima, Jo Dyer, le dijo a ABC que estaba convencida de que las acusaciones eran reales después de que Kate le conversara detalles “escalofriantes” del hecho y del impacto que el abuso tuvo en su vida.

¿Qué dice la policía sobre la carta?

La Policía de Nueva Gales del Sur dijo el viernes que la carta en la que se detallan las acusaciones de la víctima contra el fiscal Porter no le fue enviada antes de qué el caso fuera cerrado, y reveló algunos de los contenidos de la misiva.

Según informes de medios locales, la carta contenía una advertencia para el fiscal Porter de que amigos de Kate tenían pruebas contundentes que respaldan las afirmaciones de la mujer. La policía añadió que luego de la primera declaración de la mujer en febrero de 2020 y de su suicidio, también hubo contacto con la hermana de la víctima.

La Policía de Nueva Gales del Sur contradijo al primer ministro Morrison diciendo que la información de la carta nunca le fue entregada.

Entre el día en que la denunciante habló por primera vez con la policía de Nueva Gales del Sur en febrero de 2020 y el día en que se quitó la vida, hubo 24 comunicaciones entre la denunciante y la policía de Nueva Gales del Sur: cinco mensajes SMS, ocho correos electrónicos y 11 llamadas o intentos de llamada.

Lo que dijo Porter

Durante su conferencia de prensa del viernes Porter dijo que hasta antes de la publicación de las acusaciones en su contra en el diario ABC, no había habido acercamiento alguno de periodistas ni de políticos que buscaran presentarlas ante él y permitir así que se defendiera.

"Antes de la historia del viernes pasado en ABC, ninguna autoridad policial, jurídica, o política, o de los medios de comunicación, me presentó nada sustancial en absoluto con acusaciones específicas", dijo el funcionario.

Christian Porter durante su época como universitario.

Porter dijo que solicitó el asesoramiento de un abogado especializado en difamación y alegó que no renunciará a su cargo para no generar un precedente peligroso que obligue a un político o figura pública a renunciar a su cargo por acusaciones de este tipo que no puedan ser verificadas.

Dijo que recordaba a la mujer como una de las cuatro personas que integraban su equipo de debates en la juventud y que la recordaba como una persona inteligente, pero negó haberse “acostado” con ella y dijo que no habían tenido contacto desde enero de 1988.

La respuesta de Scott Morrison

Morrison se ha resistido a los llamados de llevar a cabo una investigación sobre el asunto, aumentando las quejas sobre su manejo de los problemas de las mujeres, una perspectiva agravada por la reciente denuncia la ex asesora de medios de su gobierno, Brittany Higgings, quien dijo haber sido violada por un miembro del personal en el parlamento.

El abogado que representó a Kate, Michael Bradley, dijo el miércoles al medio Seven Network que el tema con el supuesto abuso sexual por parte del fiscal ya había superado el estatus de asunto criminal.

"Tenemos un ministro de gabinete de alto rango que ha sido acusado de un delito grave y eso pone en duda su integridad y, en este momento, la integridad de todo el gabinete", manifestó el abogado.

El caso sigue en curso, con la policía de Australia del Sur realizando un reporte sobre las circunstancias de la muerte de la supuesta víctima. El asunto fue remitido a la Policía Federal de Australia por los políticos que recibieron la carta que denunciaba la violación y por el propio primer ministro Scott Morrison.

