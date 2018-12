La historia de abuso sexual en matrimonio forzado de Reino Unido

La triste historia de Rubie Marie, tenía solo 15 años cuando fue obligada a casarse en Reino Unido. Actualmente, tiene 35 años de edad y en su niñez, fue criada en el sur de Gales.

En 1998, sus padres la llevaron a Bangladesh con mentiras; La habían “subastado” y ella no estaba enterada y hasta antes de enterarse el destino que sus padres le habían decidido, ella, era feliz.

“Se suponía que solamente íbamos a estar allí seis semanas pero luego se convirtió en dos meses, luego en tres, después en seis meses y todos empezamos a echar de menos nuestro hogar” dijo Marie.

“Le dije a mi padre que me quería ir a casa. Quería volver a la escuela. Quería volver con mis amigos. Pero él me decía que habíamos gastado mucho dinero en viajar hasta allá (…) Esa fue su excusa, se fachada para planear lo que era el matrimonio. Un día, yo estaba sentada cenando con toda la familia y él solo vino, se sentó y empezó a comer, De repente, de la nada, me dijo: “¿No sería genial que te casaras, Rubie?”

“Yo me preocupé. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo era una niña e hice una pataleta. Lancé mi plato al piso y empecé a golpear las puertas, corrí a mi cuarto gritando. Simplemente, no entendía esa información” contó Rubie. “Me habían puesto en un sistema de subasta. Uno de mis tíos fue y comenzó a ‘ofrecerme’, era horrible. Me trataban como esclava. Yo estaba en este país extranjero y no sabía a dónde ir ni dónde estaba el teléfono, nada”.

El hombre que “pagó” el precio más alto por Rubie, le doblaba la edad y el día de su boda “estaba vestida como muñeca”.

“La casa estaba llena de gente que reía. Había gente de todas partes que venía a mi habitación para verme. Yo estaba allí sentada pensando ‘solo soy un objeto, tú tienes que hacer lo que te toca y listo’, mi idea era simplemente ‘vete a casa, haz lo que sea necesario para regresar a casa’”.

“Más o menos, fui violada cada día para quedar embarazada. Así, el tendría una vía para venir a Reino Unido porque tenía un hijo. Ese era el plan”