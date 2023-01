¿La guerra en Ucrania significará el fin de Transnistria?

La guerra de Rusia contra Ucrania no ha ido como pretendía el presidente Vladimir Putin. No ha podido derrotar a Ucrania hasta ahora y parece probable que no lo haga. Tampoco ha logrado paralizar y dividir a la Unión Europea y la OTAN, sino todo lo contrario. De hecho, contrariamente a sus planes, Ucrania, Georgia y la República de Moldavia están ahora varios pasos más cerca de la integración en la UE de lo que nunca habían soñado posible.

También puede haber otras consecuencias no deseadas de la guerra en Ucrania. Uno de los más importantes sería la resolución del conflicto de Transnistria en la República de Moldavia.

En 1991-92, Rusia mostró al mundo por primera vez desde el colapso de la Unión Soviética que era capaz de desestabilizar y dividir una antigua república soviética (Moldavia), armar allí a los separatistas prorrusos, desatar una guerra, crear un pseudo (Transnistria) y luego congelar el conflicto por un período prolongado de tiempo.

La resultante región disidente prorrusa de Transnistria es una estrecha franja de tierra de casi 200 kilómetros (120 millas) de largo y 30 kilómetros de ancho entre el río Dniéster y la frontera oriental de Moldavia con Ucrania. Se separó de Moldavia en 1992 pero no es reconocido como un estado soberano por la comunidad internacional y, de hecho, incluso por Rusia.

Un poco menos de 2.000 soldados rusos siguen estacionados en Transnistria. El pueblo de Cobasna en el norte alberga el depósito militar más grande de Europa, donde se almacenan unas 20.000 toneladas de municiones y equipos de la era soviética. Aunque Rusia acordó oficialmente en 1999 retirar tanto sus tropas como sus armas de Transnistria en unos pocos años, nunca lo hizo.

El 'agujero negro' de Europa

Durante más de 30 años, Transnistria ha sido un "agujero negro" en Europa, como lo expresó un informe del Parlamento Europeo en 2002. Se ha mantenido a flote con dinero de Moscú y con el contrabando, la trata de personas y el lavado de dinero.

Durante muchos años, Ucrania también desempeñó un papel en este desarrollo: después de 1992, miembros de la élite gobernante en Ucrania y funcionarios económicos rusos crearon una red de contrabando centrada en Transnistria que reforzó la economía de la región disidente, lo que hizo imposible que Moldavia ejerza ningún poder económico. controlarlo. Con el tiempo, los miembros corruptos de la élite de Moldavia también se vieron involucrados en estos tratos ilícitos.

Puertos ucranianos vitales para la economía de Transnistria

Durante 30 años, la economía de Transnistria dependió del transporte ilegal de mercancías hacia y desde Odesa y otros puertos del Mar Negro.

Todo comenzó en la década de 1990, cuando el entonces presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, desplegó la alfombra roja para Igor Smirnov, el primer presidente de la autoproclamada República de Transnistria, no reconocida internacionalmente. Aparentemente, el motivo de la cálida bienvenida fue que el yerno de Kuchma era propietario de una de las empresas siderúrgicas más grandes de Transnistria.

A lo largo de los años, otros políticos de Kiev se sintieron tentados a hacer "negocios" con los separatistas de Transnistria a espaldas de Moldavia.

Cambio en la política de Ucrania hacia Transnistria

Ucrania ahora admite que le debe a Moldavia porque toleró el "agujero negro" durante décadas e incluso se benefició de él. La prensa progubernamental de Kyiv ha dedicado muchos centímetros de columna al análisis de este tema e incluso ha sugerido que una posible derrota rusa en la guerra contra Ucrania debería resultar en la disolución de la prorrusa Transnistria.

“Kiev simplemente ignoró el problema de Transnistria, y algunas autoridades se beneficiaron de este 'agujero negro' de contrabando. Todo cambió con la invasión rusa a gran escala”, escribió recientemente el periodista Sergiy Sydorenko en European Pravda . "Es obvio que un conflicto congelado cerca de la frontera amenaza la seguridad nacional y limita el futuro europeo de Ucrania y Moldavia". La pregunta ahora, escribió, es "cómo eliminar realmente el conflicto congelado".

Tanques en la frontera

Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, las autoridades ucranianas dieron órdenes de cerrar y asegurar con tanques la sección de Transnistria de la frontera entre Moldavia y Ucrania. Esto hizo que el contrabando se detuviera abruptamente.

El régimen separatista de la capital de Transnistria, Tiraspol, respondió con quejas sobre un "bloqueo económico" y pidió a Rusia que intervenga y salve a la región separatista. Hasta ahora, sus llamados han caído en saco roto. Es más, la esperanza de Tiraspol de que Rusia ocupara rápidamente Ucrania y de que la región disidente se unificara con Rusia se vio frustrada por la resistencia del ejército ucraniano.

Resolución de conflictos por medios pacíficos

El gobierno de la capital de Moldavia, Chisinau, se solidariza con Ucrania, ayuda a los refugiados ucranianos y está firmemente convencido de que, al hacerlo, está en el lado correcto de la historia. También está convencido de que el conflicto de Transnistria solo debe resolverse por medios pacíficos y de una manera que no obstruya el rumbo pro-UE de Moldavia. La presidenta Maia Sandu ha dicho que Moldavia debe convertirse en miembro de la Unión Europea para finales de la década.

En European Pravda, Sydorenko describió el enfoque de Moldavia a la situación actual. "La sangrienta agresión rusa contra Ucrania solo fortalece el deseo de los moldavos de evitar la guerra a toda costa", escribió. "No hay circunstancias bajo las cuales Chisinau consentiría en dar la bienvenida a las Fuerzas Armadas de Ucrania en su territorio". También enfatizó que el gobierno de Ucrania entiende esto.

El enfoque suave, suave de Moldavia

El presupuesto de defensa del gobierno moldavo para 2023 es el mayor de su historia. Gran parte del dinero se gastará en asegurar el espacio aéreo moldavo. Las fuerzas armadas del país también serán reforzadas con vehículos blindados Piranha de Alemania.

Sin embargo, el gobierno de Moldavia no solo quiere evitar una confrontación militar con Transnistria: también quiere evitar ejercer cualquier presión económica sobre el régimen separatista en Tiraspol. "Todos estamos en el mismo barco. No deberíamos alterar el equilibrio", dijo recientemente Oleg Serebrian, viceprimer ministro de Moldavia para la reintegración.

Y tiene buenas razones para decirlo: Moldavia depende de la electricidad de la central eléctrica de Cuciurgan, que se encuentra en Transnistria y funciona con gas ruso suministrado por Moldavia. Por absurda que parezca la situación, como si Moldavia estuviera apoyando y financiando a los separatistas, es una necesidad porque, sin el poder de Cuciurgan, las luces se apagarían en Moldavia.

Pero todo esto podría cambiar pronto. Moldavia está trabajando a toda máquina en planes para acabar con su dependencia de la electricidad de Transnistria y el gas ruso. Si sus planes funcionan, Transnistria podría quebrar y caer en manos de Moldavia porque, sin las rutas de contrabando a través de Ucrania y los suministros de gas de Chisinau, Transnistria no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir.

