La extraña ejecución de un condenado por asesinato, en transición presidencial

La administración de Donald Trump llevó a cabo su novena ejecución federal del año en lo que ha sido la primera serie de ejecuciones durante un período de 130 años, dando muerte a un miembro de una pandilla callejera de Texas en el asesinato de una pareja religiosa de Iowa hace más de dos décadas, en Estados Unidos.

Se informó a La Verdad Noticias que se planean cuatro ejecuciones federales más, incluida una este viernes 11 de diciembre, en las semanas previas a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Uno se llevó a cabo a finales de noviembre.

El caso de Brandon Bernard, quien recibió una inyección letal de fenobarbital en una prisión de Estados Unidos en Terre Haute, Indiana, fue una ejecución poco común de una persona que estaba en su adolescencia cuando se cometió su crimen.

Brandon Bernard y la pareja asesinada en EE.UU

Varias figuras de alto perfil, incluida la estrella de telerrealidad Kim Kardashian West, habían pedido al presidente Donald Trump que conmutara la sentencia de Bernard por cadena perpetua.

Con testigos mirando desde detrás de una barrera de vidrio que los separa de una cámara de muerte de color verde pálido, Bernard, de 40 años, fue declarado muerto a las 9:27 p.m. hora del este.

Dirigió sus últimas palabras a la familia de la pareja en la que jugó un papel en el asesinato, hablando con sorprendente calma para alguien que sabía que estaba a punto de morir.

"Lo siento", dijo, levantando la cabeza y mirando las ventanas de la sala de testigos. "Esas son las únicas palabras que puedo decir que capturan completamente cómo me siento ahora y cómo me sentí ese día".

Mientras hablaba, no mostraba signos externos de miedo o angustia, y hablaba con lucidez y naturalidad. Habló durante más de tres minutos, diciendo que había estado esperando esta oportunidad para decir que lo sentía, no solo a la familia de las víctimas, sino también por el dolor que le había causado a su propia familia.

Refiriéndose a su participación en el asesinato, dijo: "Ojalá pudiera retirarlo todo, pero no puedo".

¿Por qué fue ejecutado el hombre de Texas?

Bernard tenía 18 años cuando él y otros cuatro adolescentes secuestraron y robaron a Todd y Stacie Bagley cuando se dirigían a un servicio dominical en Killeen, Texas, durante el cual Bernard roció su automóvil con líquido para encendedor y le prendió fuego con sus cuerpos en el maletero trasero.

Pidieron la intervención de Donald Trump para detener la ejecución de Brandon

Trump reanudó las ejecuciones federales en julio después de una pausa de 17 años a pesar del brote de coronavirus en las cárceles estadounidenses.

La madre de Todd Bagley, Georgia, habló con los periodistas dentro de los 30 minutos posteriores a la ejecución y dijo que quería agradecer a Trump, al fiscal general William Barr y a otros en el Departamento de Justicia.

"Sin este proceso", dijo, leyendo un comunicado, "mi familia no tendría el cierre necesario para seguir adelante en la vida". Ella llamó a los asesinatos un "acto sin sentido de maldad innecesaria".

Pero dejó de leer el texto preparado y se emocionó cuando habló sobre las disculpas de Bernard antes de su muerte el viernes y de un cómplice, Christopher Vialva, el cabecilla del grupo que disparó a los Bagley en la cabeza antes de que el auto fuera quemado.

"La disculpa y el remordimiento ... ayudaron mucho a sanar mi corazón", dijo, comenzando a llorar y luego recomponiéndose. "Puedo decir mucho: los perdono".

Más temprano, dentro de la cámara de la muerte, Bernard yacía en una camilla en forma de cruz con vías intravenosas en ambos brazos. Miró hacia atrás cuando un alguacil de los EE. UU. tomó un teléfono y preguntó si había alguna razón para no continuar. Bernard reaccionó con calma cuando el alguacil colgó el teléfono y dijo que la ejecución podía continuar.

Bernard no mostró la dificultad para respirar y los constantes espasmos de otros ejecutados anteriormente. Un minuto después de la inyección letal, sus ojos se cerraron lentamente y apenas volvió a moverse.

Aproximadamente 20 minutos después, aparecieron leves manchas blancas en su piel y alguien entró por la puerta de una cámara, escuchó su corazón, le tomó el pulso y luego salió. Segundos después, un funcionario dijo que Bernard estaba muerto.

Antes de la ejecución de Bernard, Kardashian West tuiteó que había hablado con él antes: "La llamada más difícil que he tenido. Brandon, desinteresado como siempre, se centró en su familia y se aseguró de que estuvieran bien. Me dijo que no llorara porque nuestra pelea no había terminado".

Justo antes de que se programara la ejecución, los abogados de Bernard presentaron documentos ante el Tribunal Supremo para detener la ejecución, pero el tribunal superior denegó la solicitud, despejando el camino para que procediera la ejecución.

Bernard había estado tejiendo a ganchillo en prisión e incluso lanzó un grupo de ganchillo en el corredor de la muerte en el que los presos han compartido patrones para hacer suéteres, mantas y sombreros, dijo Ashley Kincaid Eve, una activista contra la pena de muerte.

Brandon Bernard acompañado de su familia

Las ejecuciones federales durante una transferencia de poder presidencial también son raras, especialmente durante una transición de un defensor de la pena de muerte a un presidente electo como Biden opuesto a la pena capital. La última vez que se llevaron a cabo ejecuciones en un período sin éxito fue cuando Grover Cleveland fue presidente en la década de 1890.

Los abogados defensores han argumentado en la corte y en una petición de indulto de Trump que Bernard era un miembro de bajo rango del grupo. Dicen que ambos Bagley probablemente murieron antes de que Bernard prendiera fuego al automóvil, una afirmación que entra en conflicto con el testimonio del gobierno en el juicio.

El caso provocó llamadas para que Trump interviniera, incluso de un fiscal en su juicio de 2000 que ahora dice que los prejuicios raciales pueden haber influido en la imposición de una sentencia de muerte por parte del jurado casi totalmente blanco contra Bernard, quien es afroamericano.

Desde entonces, varios miembros del jurado también han dicho públicamente que lamentan no haber optado por la cadena perpetua.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Los adolescentes se acercaron a los Bagley en la tarde del 21 de junio de 1999 y les pidieron que los llevaran después de que se detuvieron en una tienda de conveniencia, planeando desde el principio robar a la pareja.

Después de que los Bagley estuvieron de acuerdo, Vialva, la mayor del grupo a los 19 años, sacó un arma y los metió en el maletero.

Los Bagley, ambos en sus 20, hablaron a través de una abertura en el asiento trasero e instaron a sus secuestradores a aceptar a Jesús mientras conducían durante horas tratando de usar las tarjetas de cajero automático de los Bagley.

Después de que los adolescentes se detuvieron a un lado de la carretera, Vialva caminó hacia atrás y le disparó a los Bagley en la cabeza.

La cuestión central en la decisión de condenar a muerte a Bernard fue si los disparos de Vialva o el fuego provocado por Bernard mataron a los Bagley.

La evidencia del juicio mostró que Todd Bagley probablemente murió instantáneamente. Pero un experto del gobierno dijo que Stacie Bagley tenía hollín en las vías respiratorias, lo que indica la inhalación de humo y no el disparo que la mató.

Los abogados defensores han dicho que esa afirmación no estaba probada. También dijeron que Bernard creía que ambos Bagley estaban muertos y que temía las consecuencias de rechazar la orden del Vialva de rango superior de quemar el automóvil para destruir las pruebas.

La primera serie de ejecuciones federales durante el verano fueron de hombres blancos. Cuatro de los cinco presos que van a morir antes de la inauguración de Biden el 20 de enero son hombres afroamericanos. La quinta es una mujer blanca que sería la primera reclusa ejecutada por el gobierno federal en casi seis décadas.

