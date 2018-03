Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN,Q .Roo.- La empresa de juguetes Toys R Us está en bancarrota, pues desde hace algún tiempo es una compañía moribunda en los Estados Unidos. Debido a una fuerte deuda millonaria Toys R Us ha tenido que acatar el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. La cadena de jugueterías acudió a los tribunales en Estados Unidos buscando protección. Dicha protección le servirá para reestructurar su abultada deuda de 5.000 millones de dólares.

"El grupo va a reestructurar su deuda existente y crear una estructura de capital sana para poder invertir en su crecimiento a largo plazo y concretar su aspiración de aportar juguetes a los niños en el mundo", informó Toys "R" Us en un comunicado.

"Junto a nuestros inversionistas, nuestro objetivo es trabajar con nuestros deudores y otros acreedores para reestructurar los 5,000 millones de deuda a largo plazo en nuestro balance, lo que nos ofrecerá mayor flexibilidad financiera para invertir en nuestro negocio Además de continuar mejorando la relación con el cliente en nuestras tiendas físicas y en internet, y fortalecer nuestra posición competitiva", dijo Dave Brandon, su presidente ejecutivo, en un comunicado.

Invierten recursos

El negocio de las jugueteras es cada vez más dependiente de Hollywood. La adquirieron por 6.600 millones de dólares. Toys 'R' Us está controlada por los fondos KKR y Bain Capital desde 2005, junto a la inmobiliaria Vornado. Y podrán operar de la manera más normal sin que se vean afectados. Así pues las tiendas de Toys R Us y Babies R Us en el mundo son rentables.

Toys R Us fue una de las primeras víctimas del cambio de tendencias que afecta al comercio minorista. Sin embargo llama la atención que suspenda pagos a dos meses del inicio de las compras navideñas.Las 1.600 tiendas continuarán abiertas en todo el mundo, según han asegurado fuentes de la empresa. Las operaciones fuera de EU y Canadá, las 255 tiendas bajo licencia y empresas conjuntas en Asia, no están en bancarrota. Declararse en bancarrota no significa que la compañía deba liquidar el negocio definitivamente. General Motors en su momento hizo lo mismo para reestructurar su deuda durante la recesión pasada.Ante esta situación prestamistas como JPMorgan, aceptaron invertir en el grupo más de tres mil millones de dólares. Esto para "mejorar inmediatamente la salud financiera de la compañía y acompañar las operaciones durante el corto proceso de supervisión".