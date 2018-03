La contaminación más mortífera que guerra, desastres y hambre

La polución ambiental en el aire y agua causa más muerte al año que fumar, la hambruna, desastres naturales, el sida, la tuberculosis y la guerra juntos

La-sea del aire o del agua- estáTambiénen el mundo durante 2015 -cerca de- podría, de acuerdo con un. El costo económico de los fallecimientos, enfermedades y asistencia social relacionados con la contaminación es igualmente considerable, de acuerdo con el reporte, con un costo cercano a losHa habido muchos estudios sobre la polución, pero nunca ha recibido los recursos o nivel de atención como, digamos, el sida o el cambio climático", declaró el epidemiólogo Philip Landrigan, director de salud global en la Escuela Icahn de Medicina en Mount Sinai, Nueva York, y autor principal del reporte. El estudio representa elLa polución es un grave problema que la gente no toma en cuenta porque la ven de forma dispersa", afirmó Landrigan. Los expertos señalan que los nueve millones de decesos prematuros que el estudio detectó son sólo una cifra parcial estimada, y aseguran quey se desarrollen nuevos métodos para evaluar el impacto dañino. Regiones como elLa contaminación del suelo ha recibido muy poca atención. Y todavía existen muchas toxinas potenciales que siguen siendo ignoradas, pues menos de la mitad de los cinco mil nuevos químicos propagados a través del ambiente desde 1950 han sido sometidos a pruebas de seguridad o toxicidad., según el estudio, mientras que la, o casi 2.5 millones, fueron, concluyó el estudio. Elcon más de 1.8 millones de decesos prematuros atribuidos a enfermedades relacionadas con la contaminación. La vasta mayoría de las muertes relacionadas con contaminación 92%- ocurren en naciones en desarrollo, donde las políticas públicas se enfocan en el desarrollo de su economía, en sacar a la gente de la pobreza y en construir infraestructura básica, dice el estudio. Las regulaciones ambientales en esas naciones tienden a ser más relajadas, y las industrias usan combustibles más sucios y tecnologías obsoletas. En las naciones ricas, donde la contaminación no es tan generalizada, son las comunidades más pobres las más expuestas, añade el estudio. La gente no se da cuenta de que la contaminación daña las economías., dijo Richard Fuller, director del grupo activista Pure Earth y uno de los 47 expertos que contribuyeron al reporte.