La colección PlayStation Plus consume todo el espacio de la PS5

La colección PS Plus consume todo el espacio de almacenamiento de la PS5

La PlayStation 5 está oficialmente en manos de los jugadores de todo el mundo después de algunas hermosas celebraciones del día de lanzamiento, y los suscriptores de PS Plus están iniciando sesión para ver qué juegos clásicos o nuevos experimentarán en su consola de próxima generación.

Quizás estén buscando volver a visitar un clásico de la generación anterior mejorado por el hardware de próxima generación, y hay una buena manera de hacerlo.

En el lanzamiento, la Colección PlayStation Plus presenta 20 selecciones de la generación pasada en las que los jugadores podrán sumergirse, pero ¿cuánto espacio ocuparán esos 20 juegos en el SSD de la PS5?

¿Qué es la colección PlayStation Plus?

La colección PlayStation Plus es una selección de 20 juegos, que incluyen juegos propios y de terceros, a los que los miembros de PlayStation Plus tendrán acceso gratuito en su PS5 el día del lanzamiento.

La división es 1 y 10 cuando se trata de títulos propios y de terceros, lo que proporciona una combinación uniforme de exclusivas de Sony y características de otros estudios.

Aquí están los 20 títulos presentados como parte de la Colección PlayStation Plus actualmente, comenzando con los títulos propios de Sony:

Bloodborne Días pasados Detroit: conviértete en humano Dios de la guerra (2018) Segundo hijo infame Ratchet y Clank (2016) El ultimo guardian The Last of Us: Remastered Hasta el amanecer Uncharted 4: El final de un ladrón Los títulos de terceros de PlayStation Plus: Batman: Arkham Knight Campo de batalla 1 Call of Duty: Black Ops 3 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Fallout 4 Final Fantasy XV Monster Hunter: Mundo Mortal Kombat X Persona 5 Resident Evil 7: Biohazard

Hay un montón de grandes nombres en ambas listas, y la Colección PS Plus podría agregar más juegos en el futuro si lo hace lo suficientemente bien. Los grandes títulos propios y de terceros están notablemente ausentes de esta lista, como Spider-Man y títulos más recientes como The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, pero tal vez a medida que pase el tiempo, estos juegos de renombre también llegarán a la colección.

Títulos de Sony First Party

Sony tiene algunos grandes nombres de sus estudios propios en exhibición con la Colección PlayStation Plus.

Juegos como el último viaje de Kratos en God of War, el clásico atemporal de The Last of Us: Remastered y algunos otros grandes éxitos son gratuitos para los suscriptores de PS Plus.

La cantidad de contenido solo en el lado de la First Party es enorme, con juegos que definieron la generación pasada de juegos en PlayStation 4. Se extiende desde el título icónico del día de lanzamiento en Famous: Second Son hasta Days Gone y God de guerra.

Al observar las comparaciones de tamaño de todos los títulos, vale la pena señalar que los tamaños a continuación son los que se enumeran en la tienda de PlayStation como los requisitos mínimos para descargar, y no incluyen ningún DLC adicional u otro contenido. Aquí está el desglose de los títulos propios y cuánto espacio ocupan:

Bloodborne (27,19 GB) Días pasados (39,49 GB) Detroit: Become Human (42,42 GB) Dios de la guerra (38,74 GB) inFamous: Second Son (21,50 GB) Ratchet y Clank (26,26 GB) El último guardián (12,69 GB) The Last of Us: Remastered (43,55 GB) Hasta el amanecer (37,85 GB) Uncharted 4: El fin de un ladrón (47,45 GB)

Solo en los títulos propios, estos juegos ocupan la friolera de 337,14 GB de almacenamiento, aproximadamente la mitad del tamaño del espacio SSD interno de la PS5. Por supuesto, algunos de estos títulos valen absolutamente su espacio de almacenamiento, como Last of Us y God of War, aclamados por la crítica. Además, para aquellos que aún no han probado estos juegos originales, no hay mejor manera de experimentarlos que ejecutarlos en el nuevo y rápido hardware de la PS5.

Títulos de terceros

Si bien la alineación de Sony es bastante sólida, las características de terceros tampoco son nada de lo que burlarse, a menos que intente aprovechar al máximo el espacio SSD de la PS5.

La lista de terceros es una colección muy sólida de juegos, y una que podría beneficiarse de la adición de más títulos.

Muchos juegos geniales de terceros llegaron a PlayStation 5 y se verían geniales junto con estos juegos aquí. Nuevamente, el tamaño de almacenamiento de los archivos se basa en la lista de la tienda de PlayStation para cada uno de los títulos y no incluye DLC u otro contenido.

Aquí está el desglose de terceros: Batman: Arkham Knight (49,46 GB) Battlefield 1 (45,51 GB) Call of Duty: Black Ops 3 (56,75 GB) Trilogía Crash Bandicoot N.Sane (23,3 GB) Fallout 4 (32,12 GB) Final Fantasy 15 (29,04 GB) Monster Hunter: Mundo (14,31 GB) Mortal Kombat X (33,53 GB) Persona 5 (20,20 GB) Resident Evil 7: Biohazard (22,16 GB)

El gran total de los 20 juegos de la colección PlayStation Plus asciende a 663,52 GB, que es esencialmente TODO el espacio SSD de la PS5. Ahora, de manera realista, ninguna persona en su sano juicio instalaría los 20 juegos a la vez a menos que no tuviera otros juegos para jugar.

Aun así, varios de estos títulos son juegos de formato muy extenso (como Persona 5), por lo que se pueden instalar un par y saltar entre ellos según surja el estado de ánimo, pero honestamente no hay razón para instalar los 20 a la vez.

Además, si bien la PS5 no admite la expansión SSD interna en el momento del lanzamiento, los discos duros externos funcionan bien siempre que los juegos sean de PS4, que son todos ellos.