La católica Barrett evade preguntas del Tribubal sobre salud, aborto y sexualidad

Duros, precisos y letales, los demócratas presionaron a la nominada a la corte suprema Amy Coney Barrett con temas como la atención médica, la ley electoral y los derechos al aborto, y todo indica que tuvieron poco éxito, ya que Barrett terminó evadiendo las preguntas del comité judicial del Senado.

La tercera nominada de Donald Trump para el tribunal más alto eludió las preguntas sobre cómo podría fallar en un desafío a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA); si se excusaría de cualquier juicio sobre la elección presidencial; y si votaría para revocar el histórico fallo de 1973 Roe v Wade, que legalizó el aborto.

Amy Coney Barrett argumentó que ella no era una experta, citando comentarios de la juez Elena Kagan y la difunta Ruth Bader Ginsburg al decir que, aparte de revisar un caso específico, no era su lugar ofrecer un puesto.

Barrett cita a Ginsburg buscando ayudarse

“Sin pistas, sin avances, sin pronósticos”, dijo Barrett citando a Ginsburg, luego de que la senadora de California Dianne Feinstein le preguntara cómo podría gobernar en cualquier caso desafiando la legalidad del aborto.

Recordemos que Barrett es una católica devota cuyas declaraciones y afiliaciones anteriores han sido examinadas de cerca por los demócratas y los medios de comunicación. Trump ha dicho que revocar Roe v Wade sería "posible" con Barrett en la cancha.

La católica Barrett citó a Kagan y dijo que no daría "un pulgar hacia arriba o hacia abajo" sobre ninguna sentencia hipotética.

La mayor parte del interrogatorio de los demócratas se centró en la ACA, conocida popularmente como Obamacare, y en cómo un fallo del tribunal superior que revocara la ley quitaría la atención médica a millones de estadounidenses.

La audiencia debe realizarse una semana después del día de las elecciones. Los demócratas ven la protección de la ACA como una táctica electoral productiva, habiéndose centrado en ella en las elecciones intermedias de 2018, cuando recuperaron la Cámara.

Barrett dijo que no era hostil a la ACA, ni al aborto ni a los derechos de los homosexuales, otra área que preocupa a los progresistas, ya que la corte parece inclinarse hacia una mayoría conservadora de 6-3. Barrett dijo que simplemente estaba concentrada en defender la ley.

“No soy hostil a la ACA”, dijo Barrett. “Aplico la ley, sigo la ley. Tú haces política".

Respondió Amy Coney Barrett, cuando se le preguntó por el Senado sobre los derechos de los homosexuales, Barrett dijo: "No discriminaría por preferencias sexuales".

Su elección de palabras sugirió claramente que para ella, la sexualidad es una elección. Mientras tanto, en medio del escrutinio del pasado de Barrett, se informó que ella era fideicomisaria en una escuela cuyo manual incluía una oposición declarada al matrimonio entre personas del mismo sexo.

El presidente ha dicho que quiere ver confirmada a Barrett antes del día de las elecciones, que es dentro de tres semanas.

Evasiones de Amy Coney Barrett

Los senadores republicanos también interrogaron a Barrett sobre la atención médica, el senador de Iowa Chuck Grassley preguntó si le habían preguntado durante el proceso de nominación si apoyaba la revocación de la ACA.

"Absolutamente no", dijo Barrett. "Nunca me preguntaron y si lo hubiera hecho, habría sido una conversación breve".

Barrett dijo que "simplemente no era cierto" que ella quisiera eliminar las protecciones para los estadounidenses con afecciones preexistentes.

Cuando se le preguntó si pensaba que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser un delito, dijo que el fallo en Obergefell v Hodges, en 2015, lo convirtió en la ley del país.

Sin embargo, cuando se le preguntó si se recusaría de cualquier demanda sobre el resultado de las elecciones de 2020, Barrett se negó a comprometerse. En cambio, dijo: "No me he comprometido con nadie, ni en el Senado, ni en la Casa Blanca, sobre cómo decidiría un caso".

Fue la primera de dos sesiones de interrogatorio, tras las cuales se llamará a testigos externos. Los intercambios de apertura del martes produjeron una mera continuación del viaje aparentemente sereno de Barrett al asiento de Ginsburg.