La cantidad de latinos que piden préstamos en Estados Unidos se incrementó durante la pandemia

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de Covid-19, con más de 4,2 millones de contagios y más de 148.000 fallecimientos. Los latinos y los afroamericanos están siendo los grupos más afectados por el Covid-19 en cuanto a la cantidad de enfermos, pero también en cuanto a las repercusiones económicas. Según ha relevado un sondeo de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, el 61% de los hispanos estadounidenses han sufrido repercusiones económicas, como pérdida de empleos, recortes salariales, horarios reducidos o ausencias no pagadas. Al fin y al cabo, los latinos tienen mayores factores de riesgo, ya que han estado más expuestos al virus y tienen muy pocas protecciones.

En este contexto tan delicado, sitios web especializados en préstamos e información financiera para latinos en Estados Unidos han visto duplicar sus visitas durante la pandemia de Covid-19. Según Araceli Rodríguez, Product Owner de Créditos en USA, las búsquedas en Google de términos como "préstamos personales sin crédito", se han triplicado desde el mes de marzo. Muchos latinos están acudiendo a préstamos privados para combatir esta situación, ya que el Gobierno no les provee de ayuda. Este incremento de préstamos durante la pandemia refleja el devastador impacto del Covid-19 en la comunidad latina, que está siendo la más afectada, principalmente por la falta de empleo. Además, los más golpeados económicamente están siendo los latinos indocumentados, ya que, por su situación, no pueden optar a ayudas del Gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos es el único país desarrollado del mundo que no tiene un sistema universal de sanidad. De esta forma, la asistencia médica es totalmente privada y los ciudadanos estadounidenses están obligados a contratar un seguro médico privado si quieren recibir asistencia sanitaria. Además, como la mayoría de los empleos no ofrecen este tipo de seguros privados, una parte de la ciudadanía no puede pagarlos. En 2018, el 8,5% de la población estadounidense no disponía de seguro médico, según datos del informe Health Insurance Coverage in the United States. Hoy en día, los latinos constituyen la mayor parte del grupo de ciudadanos sin seguro médico. Además, muchos latinos son inmigrantes indocumentados, por lo que, con la nueva Ley de Carga Pública, que entró en vigor el pasado mes de febrero, temen asistir al médico por miedo a las deportaciones, ya que no están suspendidas durante la crisis del coronavirus.

La falta de seguro médico y la pérdida de empleo han sido los principales factores por lo que los latinos han pedido más prestamos en Estados Unidos durante la pandemia. No hay duda que la pandemia, y la crisis económica que la acompaña, han situado a la comunidad latina en una situación precaria en Estados Unidos. Una situación injusta para 60 millones de latinos que se la están jugando en primera línea de la pandemia y cuyo trabajo es esencial para el país, ya que trabajan en la industria alimenticia, la construcción, en servicios de transporte o en las cocinas de restaurante, que son sectores considerados fundamentales.