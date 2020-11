La aplicación HBO Max finalmente llega a los dispositivos Amazon Fire TV

Después de meses de tensas negociaciones entre la división WarnerMedia de AT&T y Amazon, la aplicación HBO Max finalmente está lista para aterrizar en los dispositivos Fire TV, más de seis meses después de que la aplicación hiciera su debut.

Variety informa que la aplicación HBO existente en los reproductores y tabletas Fire TV se convertirá automáticamente en la aplicación HBO Max el martes a través de una actualización. Aquellos que ya se suscriben a HBO a través de los canales de Amazon pueden iniciar sesión en la aplicación sin costo adicional, mientras que los nuevos suscriptores tendrán que pagar 14.99 dólares al mes.

La llegada de la aplicación HBO Max a los dispositivos Fire TV deja a Roku como el mayor obstáculo, aunque los usuarios de Roku ahora pueden transmitir video HBO Max a sus jugadores a través de AirPlay, y los dispositivos Roku reciben soporte AirPlay 2 a partir de la semana pasada.

Alianza entre WarnerMedia y Amazon

WarnerMedia y Amazon han estado negociando durante meses sobre la adición de la aplicación HBO Max a la plataforma Fire TV de Amazon, con las dos partes discutiendo sobre temas como el recorte de los ingresos publicitarios de Amazon para otras propiedades de WarnerMedia, así como sobre cómo se presentaría el contenido de HBO Max dentro del Interfaz de usuario de Fire TV. Ninguna de las dos empresas reveló los detalles de su acuerdo final.

HBO Max llegaría a la plataforma Fire TV de Amazon

Hasta ahora, los usuarios de Fire TV han tenido que prescindir de la aplicación HBO Max, que se lanzó por primera vez en mayo. Dicho esto, los suscriptores de HBO con dispositivos Fire TV pudieron usar la antigua aplicación HBO Go, que fue rebautizada simplemente como "HBO" en agosto, para continuar transmitiendo programas de HBO mientras esperaban una tregua entre WarnerMedia y Amazon. Aquellos que estén dispuestos a probar soluciones alternativas elaboradas también podrían descargar HBO Max en sus dispositivos Fire TV.

HBO Max es el hogar de transmisión de programas de HBO como Game of Thrones, Big Little Lies, Los Soprano, Euphoria, Lovecraft County, Watchmen y Last Week Tonight, así como programas sindicados como Friends y The Big Bang Theory.

TE RECOMENDAMOS LEER: Amazon Fire TV Live agrega opciones virtuales de TV paga de Sling y YouTube

Aquí en La Verdad Noticias te informamos que las disputas sobre las últimas aplicaciones de transmisión de alto perfil se han vuelto cada vez más comunes en el último año. La aplicación Peacock de NBCU, por ejemplo, finalmente llegó a los dispositivos Roku en septiembre después de meses de intercambios entre las dos compañías. Mientras tanto, Roku todavía no ha llegado a un acuerdo con WarnerMedia sobre la aplicación HBO Max, aunque al menos los usuarios de Roku ahora pueden usar la transmisión AirPlay como una medida provisional.