La aparición de Joe Biden en Law and Order SVU ¿en qué capítulo salió y por qué?

La aparición de Joe Biden en Law and Order SVU ocurrió en septiembre de 2016, cuando el entonces vicepresidente de Estados Unidos apareció en el capítulo “Making a Rapist” (Haciendo a un violador).

El vicepresidente apareció, entregando un monólogo sobre la violación como el crimen más atroz de todos. “El mayor abuso de poder es la violación”, entonó a una sala llena de policías. “A una mujer le toma mucho tiempo sanar. Cuando no se cree a una víctima, cuando atraviesa el proceso invasivo de armar un kit de violación, y luego se queda atascado en el estante en algún lugar, y luego el kit de violación nunca, nunca se prueba, le fallamos".

Por eso la participación de Joe Biden en Law and Order SVU fue importante para él, para visibilizar la violencia que sufren las mujeres, más cuando sus denuncias no avanzan por fallas en el sistema.

¿En qué episodio apareció Joe Biden en Law and Order SVU?

Biden aparerció en el programa para hablar de los kits de violación

La aparición de Joe Biden en Law and Order SVU el 28 de septiembre de 2016 sorprendió. Biden hizo un cameo sorpresa en el episodio, titulado "Making a rapist", fue un giro de la serie documental de Netflix Making a Murderer . Se centró en un hombre al que se anuló su condena por violación, solo para ser acusado de violar a otra mujer. El episodio comenzó con Biden elogiando a la teniente Olivia Benson (Mariska Hargitay) y su equipo por eliminar una acumulación de kits de violación no probados.

Si bien la trama era una obra de ficción dramática, el tema en sí estaba directamente en juego en la realidad. Durante décadas, Biden había estado trabajando para ayudar a las víctimas de abuso sexual, sobre todo trayendo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) al Congreso en 1990. Durante su vicepresidencia, Biden hizo de la violación y el asalto sexual en el campus un punto importante de enfoque, propuestas que más tarde lo ayudaron a convertirse en presidente de Estados Unidos.

¿Por qué apareció Joe Biden en Law and Order SVU?

“Making a Rapist” es el episodio donde apareció Joe Biden en Law and Order SVU

En la aparición de Joe Biden en Law and Order SVU se habló de poner fin a la acumulación de kits de violación, abreviatura de miles de kits de agresión sexual no contados y no probados que la policía recolectó pero nunca procesó.

El episodio aborda específicamente los esfuerzos para terminar con el retraso en Detroit, donde se descubrieron más de 11,000 kits. Ahora, se han probado casi 10,000, identificando 762 presuntos violadores en serie que afectan a 40 estados y 50 condenas.

“Kit de violación” es el término utilizado para describir la evidencia forense recopilada por enfermeras después de una agresión sexual. Las mujeres que se someten a estos exámenes a menudo pasan por exámenes corporales invasivos, a veces de varias horas, para recopilar pruebas inmediatamente después del trauma de la agresión sexual.

La evidencia de los kits de violación ha ayudado a identificar a los violadores en serie, ha exonerado a los inocentes y ayuda a construir un caso judicial sólido. Muchos defensores también creen que las pruebas regulares de los kits de violación podrían alentar a más mujeres a denunciar una agresión sexual. El Departamento de Justicia de EE. UU. Estima que aproximadamente una de cada tres mujeres denuncia una agresión.

Se han encontrado retrasos en los kits de violación en estados de todo Estados Unidos, incluidos miles de retrasos en las principales ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston, Cleveland y Memphis, Tennessee. La fundación de Hargitay estima que en 2014 se encontraron 175,000 kits atrasados en todo el país.

Para Biden, el episodio puede tener un significado especial. Uno de los logros característicos de Biden como senador fue la aprobación de la Ley de Violencia contra la Mujer. Biden también fue uno de los patrocinadores principales de la Ley Debbie Smith , el primero en abordar directamente e intentar terminar con la acumulación de kits de violación.

"Si queda un kit de violación en un estante, hay una víctima sin justicia", dijo el senador Biden durante la reautorización del proyecto de ley en 2008 . "Es inconcebible que tengamos la capacidad de resolver estos crímenes y responsabilizar a los perpetradores, pero debido a la burocracia y la falta de fondos, los criminales son libres y sus víctimas continúan viviendo con miedo".

Este episodio donde aparece Joe Biden en Law and Order SVU, junto ocn el programa, marca una de las muchas colaboraciones entre Hargitay y Biden, incluso en NBC. En 2014, Biden apareció en un anuncio de servicio público junto a Hargitay, que abordó la violencia sexual en el campus.

