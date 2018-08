La acosan y expulsan de un centro comercial por llevar pantalones cortos

Gabrielle Gibson, una joven de 19 años, ha denunciado a través de su cuenta de Facebook que la echaron de un centro comercial de Alabama porque sus pantalones eran demasiado cortos.

Fui literalmente acosada y expulsada del centro comercial por lo que llevaba puesto", indicó la joven según recoge la prensa local. "Aparentemente, los adultos no podían contenerse, así que me echaron", añade.

El centro comercial, The Shoppers, explicó en un comunicado que las instalaciones están enfocadas a "mantener un entorno comercial familiar" y cualquier persona que viole con su ropa la política del centro se le pedirá que "se cambie o se vaya".

La joven denuncia que el jefe de seguridad fue grosero y poco profesional. "Le dije que tengo los muslos grandes y que hace demasiado calor para llevar jeans", explica Gibson, que asegura que el hombre de seguridad llegó a amenazar con llamar a la Policía.

La historia de Gabrielle ha inspirado a un grupo de mujeres a organizar una marcha en protesta contra la política del centro comercial.



Una de las organizadoras señaló que ha vestido ‘shorts’ más cortos que los que llevaba Gabrielle en en centro comercial y no le dijeron nada los guardias.



"No permitas que nadie te avergüence por lo que eliges usar". Nos estamos uniendo para apoyar solidariamente a nuestra hermana, los cuerpos de las mujeres no son vergonzosas ", agregó. "No se nos debería obligar a encubrir que los hombres no pueden controlarse a sí mismos".