La Xbox Series X puede equilibrar perfectamente un GameCube

Microsoft y Nintendo han estado haciendo amigos por un tiempo: ¡pero esto es algo completamente diferente!

El usuario de Twitter watosan parece ser uno de los primeros en entrar en la locura de equilibrar las cosas en la parte superior de la Xbox Series X, que casualmente encaja perfectamente en un GameCube como estaba destinado a suceder. La gente incluso va más allá, creando Minecraft Creepers a partir del par: lo que en realidad es increíblemente apropiado dada la asociación de los dos editores para Minecraft multiplataforma y Steve en Smash.

¿Tecnología estéticamente agradable o una horrible abominación? ¡El usuario puede elegir! De cualquier manera, realmente nos hace recordar esas locas configuraciones de múltiples torres para consolas más antiguas (de las que Sega y ocasionalmente Nintendo eran fanáticos), así como el CD-ROM de Super NES.

Desastre de pedidos anticipados de Xbox Series X

Algunos clientes de Amazon han comenzado a recibir correos electrónicos que dicen que espera enviar algunas consolas "en las próximas semanas a medida que recibamos más inventario en noviembre y diciembre". Por lo tanto, en lugar de llegar esta semana, como la gente esperaba, se estima que los pedidos anticipados afectados se entregarán a más tardar el 31 de diciembre.

No es una buena imagen para Amazon haber enviado correos electrónicos el día antes de que se lanzaran Xbox Series X y Xbox Series S, especialmente porque ya había enviado correos electrónicos similares advirtiendo sobre retrasos de PS5 en septiembre. La demora de PS5 no es muy grande, pero dada la cantidad de aviso que se les dio a los clientes, podrían haber recogido un pedido anticipado de un minorista diferente. Los gamers de Xbox no han tenido tanta suerte.

Los usuarios tendrán que esperar para poder tener en sus manos la nueva consola Xbox Series X

La Verdad Noticias te informa que la demanda tanto para Xbox Series X como para PS5 ha sido increíblemente alta, y tanto Sony como Microsoft han dicho que los retrasos pueden continuar hasta el próximo año mientras ambos intentan ponerse al día.