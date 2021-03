La UE implementaría un "pasaporte verde" de vacunas para facilitar el turismo

La Unión Europa (EU) se encuentra en medio de una emergencia por el aumento de contagios, hospitalizaciones y muertes por la tercera ola de COVID-19 que ha llevado a diversos países a tomar medidas extremas como el cierre de sus fronteras y la implementación de confinamientos.

Sin embargo, estas medidas están afectando directamente a la economía, por lo que las autoridades planean la implementación de un pasaporte de vacunación para facilitar la movilidad interna entre distintos países del bloque. El objetivo es lanzarlo antes del verano para así ayudar a remontar el turismo.

Este nuevo pasaporte COVID-19, que sería requisito para viajar por todas las vías, no solo brindará la información tradicional como el nombre, fecha de nacimiento y país de origen del pasajero, sino que también contará con un código de barras QR con información sobre el COVID-19 como el esquema de vacunación, el resultado de la prueba de diagnóstico PCR y en su caso, certificado de recuperación.

Tercera ola de COVID-19 en Europa

Tercera ola de COVID-19 en Europa.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, Europa enfrenta su tercera ola de COVID-19 en medio de hospitales a punto del colapso por nuevas variantes, confinamientos totales y escasez de vacunas. Desde el 19 de marzo, Francia se encuentra en su tercer confinamiento, el cual según medios locales durará al menos un mes, esto como medida desesperada para aplanar el número de contagios.

La variante de COVID-19 hallada en Reino Unido se convirtió en la predominante en los contagios en países de Europa. La nueva variante también es responsable de la mayoría de los casos nuevos en Francia e Italia, según funcionarios de salud. Mientras que en España, la B.1.1.7 es ahora la cepa dominante en nueve de las 19 regiones del país.

Ante esta situación, durante la Semana Santa 2021 diversos países entrarán a un confinamiento más estricto a fin de controlar los contagios de coronavirus.

La Unión Europea confinada en Semana Santa

La Unión Europea confinada en Semana Santa.

En medio de la emergencia por el aumento acelerado de contagios de COVID-19 como parte de la tercera ola, la Unión Europea estableció diversas medidas para contener la amenaza que se ha incrementado con las nuevas variantes del coronavirus, lo que ha llevado a un crecimiento de 18 por ciento en la cifra de contagiados.

Durante las vacaciones de Semana Santa, del 1 al 5 de abril, Alemania aumentará sus restricciones para enfrentar el nuevo brote. De acuerdo a medios locales, la gran mayoría de los comercios permanecerán cerrados, los servicios religiosos han sido cancelados y se han prohibido reuniones y comidas al aire libre. Las restricciones anteriores se extenderán cuando menos hasta el 18 de abril, informó la canciller Angela Merkel.

Italia también estableció el confinamiento desde el pasado 15 de marzo con medidas que continuarán hasta después de la Pascua. Mientras que Polonia ordenó el cierre de sus fronteras, así como establecimientos no esenciales. A su vez, la República Checa el gobierno ha extendido el Estado de emergencia hasta el 27 de abril.

¿La vacunación fue efectiva en la Unión Europea?

¿La vacunación fue efectiva en la Unión Europea?

El resultado de la vacunación contra el COVID-19 en Europa ha sido según The New York Times un esfuerzo que va dando tumbos y ha provocado repercusiones políticas. Ya que mientras los países más ricos albergan gigantes fábricas que producen vastas cantidades de vacunas al día, estos no pueden seguir el ritmo de otras naciones ricas para inocular a su población y los líderes buscan a quién culpar.

La Unión Europea estuvo por detrás de Estados Unidos y Gran Bretaña desde el principio. Pues como se recordará, Washington ya había gastado miles de millones de dólares en ensayos clínicos y fabricación cuando Europa decidió poner en común sus recursos y negociar en bloque.

Ahora, como medida urgente en medio de la tercera ola, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, señaló que Europa va a recibir 360 millones de dosis, pero hasta el segundo trimestre del año.

La Unión Europea refuerza la producción de vacunas

La Unión Europea refuerza la producción de vacunas

Desde este viernes, la Unión Europea se encuentra reforzando la producción de las vacunas contra el COVID-19 en el continente gracias al aval otorgado este viernes a tres nuevas fábricas por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés). Con esta medida, se prevé aumentar la de entregas de los fabricantes AstraZeneca, Moderna y Pfizer/BioNTech.

El comité de medicamentos humanos (CHMP) de la EMA ha avalado la planta de la compañía Halix, socio de AstraZeneca. Como se recordará, esta planta ya estaba produciendo vacunas pero no podía distribuirlas a los países de la UE ya que no contaba con la autorización.

De esta forma, AstraZeneca elevará a cuatro el número total de centros autorizados para la producción de la sustancia activa del producto, según la EMA. Asimismo, se anunció que la nueva planta de BioNTech en Marburg, Alemania, una instalación comprada a Novartis, producirá millones de vacunas.

La Unión Europea en medio de nuevas variantes COVID-19

La Unión Europea en medio de nuevas variantes COVID-19

La situación en Europa puede leerse como la ‘tormenta perfecta’, según expertos, quienes aseguran que Europa perdió su oportunidad de detener la tercera ola de la pandemia antes de que se saliera de control y actualmente enfrenta un aumento exponencial de la COVID-19.

Otro factor que agrava la emergencia es la llegada de la variante británica de la COVID-19, con mayor carga viral, según estudios, esta cepa se ha convertido en la predominante y por lo tanto la causante de la alza de contagios en el continente.

Hasta la semana pasada, 48 de los 53 países o territorios de la Unión Europea habían confirmado la presencia de la cepa británica de COVID-19, que gradualmente se está volviendo predominante en este continente.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.