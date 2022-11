La OTAN se compromete a proteger la soberanía de Ucrania

Jens Stoltenber, secretario general de la OTAN, aseguró el miércoles que el objetivo más “inmediato y urgente” de la Alianza Atlántica es ayudar a Ucrania para que pueda prevalecer su independencia frente al a la invasión rusa, asegurando que si esa problemática no es resulta no se puede considerar su adhesión al pacto.

“La tarea más inmediata y urgente es garantizar que Ucrania prevalezca como una nación democrática, soberana e independiente en Europa, y para ello debemos movilizar todo lo que podamos en cuanto a apoyo militar, económico, financiero y humanitario a Ucrania”, afirmó en una rueda de prensa el secretario general de la OTAN.

En ese mismo evento se le cuestionó a Stoltenber si Ucrania no ha logrado comprobar que se ha “ganado” un merecido lugar en la OTAN, al señalar la defensa que ha logrado el país frente a una nación invasora, a lo que respondió que “si Ucrania no se impone como estado soberano independiente, entonces, por supuesto, la cuestión de la adhesión no está en absoluto sobre la mesa”.

“Así que, independientemente de lo que se piense sobre cuándo se puede llegar a ser miembro, una condición previa para que esa cuestión esté en la mesa es que Ucrania prevalezca, y estamos ayudando a hacerlo”, destacó

La OTAN mantendrá el envío de armas a Ucrania

La OTAN ha estado proporcionando equipo militar moderno el ejército ucraniano

El secretario general de la OTAN igualmente señaló que los miembros de la Alianza Atlántica continúan “dispuestos a mantener el apoyo con equipos militares avanzados, con munición, con combustible, con todo lo que los ucranianos necesitan para defenderse (..) Y eso es lo urgente, la tarea más importante para los aliados”, zanjó.

Y nuevamente recalco que es necesario “entender que hay mucho entre la nada y la plena adhesión, lo que significa que tenemos que desarrollar una asociación más estrecha, tanto política como práctica, con Ucrania”.

Stoltenber señaló que es necesario que el ejército ucraniano se actualice de los equipamientos de la era soviética a los estándares y regulaciones del equipo de la OTAN, pues señaló que esto ayudará a aumentar la “interoperabilidad, pero también ayudará a Ucrania a acercarse a la adhesión”.

Jens Stoltenber llama a no subestimar a Rusia

Rusia ha usado drones y misiles para destruir infraestructura vital

El político noruego igualmente señaló que, pese a que “Ucrania ha logrado avances significativos, pero no debemos subestimar a Rusia” y recalcó que los misiles y drones rusos continúan atacando las ciudades ucranianas, a civiles e infraestructuras críticas. “Esto está causando un enorme sufrimiento humano, a medida que se acerca el invierno”, destacó.

Los ministros de la Alianza Atlántica informaron que se brindarán contribuciones adicionales al paquete de asistencia integral de la OTAN para Ucrania, por lo que se le estará proporcionando ayuda no letal como combustible y generadores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram