La OTAN desplegará miles de comandos en países cercanos a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el viernes que la alianza estaba desplegando miles de tropas listas para el combate cerca de Ucrania, además de continuar enviando armas a Ucrania , incluidas defensas aéreas, después del ataque de Rusia.

Stoltenberg dijo que la OTAN estaba desplegando elementos de su fuerza de respuesta rápida, compuesta por fuerzas terrestres, aéreas, marítimas y de operaciones especiales, en territorio aliado.

Algunos de los 30 aliados de la OTAN también anunciaron los tipos de armas que suministrarían a Ucrania, dijo Stoltenberg, sin dar detalles específicos.

“Los aliados están muy comprometidos a seguir brindando apoyo. Ahora estamos desplegando la fuerza de respuesta de la OTAN por primera vez en el contexto de la defensa colectiva”, dijo.

“No debe haber lugar para errores de cálculo o malentendidos. Haremos lo que sea necesario para proteger y defender a todos los aliados y cada centímetro del territorio de la OTAN”.

Stoltenberg también acusó a Rusia de intentar derrocar al gobierno ucraniano.

“Vemos retórica, los mensajes, que indican claramente que el objetivo es destituir al gobierno elegido democráticamente en Kiev”, dijo en una conferencia de prensa luego de una reunión virtual de líderes de la OTAN.

La fuerza de respuesta de la OTAN puede contar con hasta 40.000 soldados

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla en Bruselas el viernes.

La fuerza de respuesta de la OTAN puede contar con hasta 40.000 soldados, pero Stoltenberg dijo que la alianza no desplegaría toda la fuerza. También se enviarán partes de una unidad de vanguardia, conocida en la jerga de la OTAN como la Fuerza de Tarea Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, que actualmente está dirigida por Francia.

El anuncio se produjo después de que los miembros de la OTAN, que van desde la vecina Estonia de Rusia al norte de la Ucrania afectada por el conflicto, hasta Bulgaria en la costa del Mar Negro al sur, iniciaron consultas urgentes el jueves sobre su seguridad en medio de preocupaciones por la invasión.

“Seguiremos tomando todas las medidas y decisiones necesarias para garantizar la seguridad y defensa de todos los aliados”, dijeron los líderes en un comunicado. “Haremos todos los despliegues necesarios para garantizar una disuasión y una defensa fuertes y creíbles en toda la alianza, ahora y en el futuro”.

Algunos de los 30 países miembros de la OTAN suministran armas, municiones y otros equipos a Ucrania, pero la OTAN como organización no lo hace. No lanzará ninguna acción militar en apoyo de Ucrania, que es un socio cercano pero no tiene una perspectiva clara de unirse.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, miles de ucranianos cruzaron el viernes a los países vecinos del oeste en busca de seguridad frente a la guerra que se desarrolla en su país.

Dado que los hombres en edad militar tenían prohibido salir del país, la mayoría de los que cruzaron las fronteras fueron mujeres, niños y ancianos.

