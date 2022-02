La ONU alienta la celebración de elecciones en Haití

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) alentó el compromiso de los líderes de Haití para superar la crisis política e institucional del país, y dejó en claro la necesidad de elecciones antes de finalizar el año.

"Para que Haití salga de la aguda crisis política e institucional en la que está sumido, es imperativo que todos los líderes haitianos se decidan a comprometerse de forma constructiva enla celebración de elecciones", dijo la jefa de la ONU en Haití (BINUH), Helen La Lime.

La responsable de la BINUH, una misión política de la ONU, también señaló que la comunidad internacional debe seguir comprometiéndose a crear las condiciones políticas y de seguridad para la organización de sufragios, además de hacer frente a la violencia de las bandas.

La ONU apoya el proceso en Haití

De igual manera debe abordarse la impunidad y corrupción, así como fortalecer el sistema de justicia y transformar la economía de manera sostenible. Según dio a conocer el portal ruso Sputnik.

Para La Lime, las negociaciones entre los defensores de los distintos modelos de gobernanza de la transición llegaron a una fase en la que el éxito dependerá de la voluntad colectiva de compromiso.

"Los contornos de una visión común compartida por todos dependen, en última instancia, de que las partes interesadas de Haití coloquen el interés nacional por encima de sus propias aspiraciones y sean flexibles en los detalles del proceso", sostuvo.

Haití calmó las tensiones

También valoró que la reforma del Gobierno del primer ministro Ariel Henry "parece haber apaciguado las tensiones", como demuestra la calma observada el pasado 7 de febrero cuando concluyó el mandato del presidente asesinado Jovenel Moise.

No obstante, el representante de Rusia, Dmitri Polianski, quien presidió la reunión, señaló que actualmente Haití vive un vacío de poder en todos los niveles, con estructuras de gobierno que no controlan la situación, un sistema judicial paralizado y cuerpos de seguridad que no son efectivos.

