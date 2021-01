La OMS y China no hicieron lo necesario para impedir la pandemia: panel experto

China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pudieron haber prevenido la pandemia de coronavirus de haber aplicado medidas de salud pública desde que se registraron los primeros brotes en enero de 2020, según el reporte de un grupo de expertos independientes del organismo de la Naciones Unidas.

El grupo de revisores del manejo global de la pandemia, encabezado por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y por la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirelaf, criticó que la OMS no hubiera declarado la emergencia internacional hasta el 30 de enero.

"Lo que está claro para el panel es que las autoridades sanitarias locales y nacionales de China podrían haber aplicado con más fuerza las medidas de salud pública en enero”, se lee en el reporte que fue citado por The South China Morning Post.

La pandemia debió alertarse antes

El grupo pidió que sean aplicadas reformas para la agencia sanitaria de la ONU con sede en Ginebra, dirigida por el Dr. Tedros Adanhom Ghebreyesus, y sugirió que la palabra “pandemia” debió haber sido implementada antes de mediados de marzo para “centrar la atención en la gravedad” de la situación”.

Criticaron a China por no haber advertido a otros países sobre la alerta que había empezado en su interior.

El primer grupo de casos de COVID-19, en Wuhan, se informó a la oficina de la OMS en China el 31 de diciembre de 2019. Toda la ciudad fue rápidamente puesta en cuarentena; sin embargo, el virus se extendió rápidamente por todo el mundo, infectando a más de 93 millones y matando a más de dos millones de personas durante el próximo año.

El grupo de la OMS añadió que no solamente China falló al no aplicar medidas urgentes, sino que otras partes del mundo tampoco se tomó en cuenta lo que sucedía en China, hasta que ya fue muy tarde.

"En muchos países esta señal fue ignorada".

El panel de expertos hizo énfasis en el hecho de que la OMS no se reunió hasta la tercera semana de enero y no declaró una emergencia internacional hasta que volvió a reunirse el 30 de enero, dijo The South China Morning Post.

"La Organización Mundial de la Salud no ha tenido el poder suficiente" para abordar la crisis de Covid-19, dijo el panel, y agregó que el virus también ha demostrado que "el sistema de alerta de pandemia global no es adecuado para su propósito".

