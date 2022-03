La OMS comienza a discutir cuándo y cómo declarar el fin de la pandemia

Los expertos en salud pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han comenzado a discutir cómo y cuándo poner fin a la pandemia Covid-19, explorando lo que sería un hito importante más de dos años después de la aparición del virus.

La OMS dijo que actualmente no está considerando tal declaración. Si bien los casos han disminuido en muchos lugares, las muertes se han disparado en Hong Kong, y esta semana China reportó más de 1000 nuevos casos diarios por primera vez en dos años.

En cambio, las discusiones en la agencia con sede en Ginebra se centran en qué condiciones eventualmente señalarían que la emergencia de salud pública declarada el 30 de enero de 2020 ha terminado. Tal declaración no sería solo un paso simbólico significativo, y agregaría impulso al retroceso de muchas políticas de salud pública de la era de la pandemia.

La OMS está analizando los criterios necesarios para declarar el fin de la pandemia.

“El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional sobre Covid-19 está analizando los criterios necesarios para declarar terminada la emergencia de salud pública de interés internacional”, dijo la agencia en un correo electrónico. “A partir de ahora, todavía no hemos llegado”.

Muchas naciones de todo el mundo ya han tomado medidas para volver a comportamientos sociales más normales, relajando las pautas de uso de máscaras y cuarentena, y abriendo las fronteras para viajar. Aún así, muchos países en Asia están reportando niveles récord de transmisión, y en Alemania los casos se recuperaron recientemente cerca de niveles récord. Ha habido más de 10 millones de casos de covid y 52.000 muertes en la última semana, dijo la OMS.

Como informamos en La Verdad Noticias, los investigadores también advirtieron que incluso si los casos de Covid-19 caen a niveles más bajos, es probable que la enfermedad siga causando miles de muertes al año, a diferencia de otras enfermedades endémicas como la malaria y la tuberculosis. Y el potencial de variantes nuevas y peligrosas es impredecible.

Las discusiones de la OMS podrían tener implicaciones para los fabricantes de medicamentos como Pfizer Inc. y Merck & Co. que acordaron permitir la competencia genérica en sus tratamientos contra el covid hasta que termine la pandemia Covid-19. Los fabricantes de vacunas, incluido AstraZeneca Plc, han dicho que mantendrán bajos los precios de sus productos hasta que termine la pandemia, sin especificar cuál sería el punto de referencia para eso.

La OMS ha sido cautelosa.

La Organización Mundial de la Salud ha sido cautelosa en el pasado para poner fin a las emergencias sanitarias mundiales y los brotes de enfermedades. Al igual que la declaración de emergencia, la decisión la tomaría en última instancia el Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus después de consultar con expertos.

Muchos países ya no confían únicamente en la orientación de la OMS, dijo David Heymann, ex epidemiólogo de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. que asesora a la OMS sobre brotes.

“No ignoran a la OMS, pero dependen más de los grupos asesores científicos nacionales y regionales”, dijo Heymann en una entrevista. El papel de estos grupos ha evolucionado desde los días del brote de SARS, cuando se tenían en cuenta estrictamente los pronunciamientos de la OMS sobre viajes y comercio. Hoy en día, los países cuentan con información y vigilancia más actualizada.

Una métrica clave para los países que consideran salir del estado de emergencia es la inmunidad de la población, dijo Heymann, es decir, la proporción de personas que tienen algunos anticuerpos contra el virus, ya sea por inmunización, infección o ambas. Los investigadores estiman que alrededor del 98% de la población del Reino Unido tiene cierta inmunidad al coronavirus que puede prevenir enfermedades graves, dijo.

No es el mismo nivel de protección de anticuerpos necesario para lograr la inmunidad colectiva, lo que evita la propagación del virus, dijo. La inmunidad colectiva parece extremadamente improbable con el coronavirus porque las vacunas actuales no previenen las infecciones y las infecciones no evitan los episodios repetidos del virus, dijo.

En los EE.UU., alrededor del 98% de la población vive en condados donde no son necesarios los requisitos de mascarillas para los espacios públicos interiores, según los CDC. Sin embargo, aumentan las preocupaciones con respecto a la variante BA.2, una versión de omicron que ya se ha extendido ampliamente en algunos otros países de Europa.

