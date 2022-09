La NASA pretende lanzar megacohete el 23 o 27 de septiembre, por este motivo

Luego de dos intentos fallidos, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, pretende lanzar un nuevo megacohete a la luna el 23 o 27 de septiembre, así lo dio a conocer Jim Free, funcionario de dicha agencia espacial, asimismo, informó que el megacohete forma parte de la misión Artemis 1, la cual irá sin tripulación a bordo y será probada por el Sistema de Lanzamiento Espacial.

De igual manera, en La Verdad Noticias te damos a conocer que, las fechas antes mencionadas, fueron elegidas con el único motivo de evitar un conflicto con la misión DART de la NASA, puesto que buscan desviar un asteroide, mismo, con el que impactará el 26 de septiembre.

No obstante, se espera conseguir una exención para destruir el cohete si se desvía de su trayectoria, sin tener que probar previamente las baterías del vuelo de emergencia, sin embargo, de no conseguir dicha exención, el cohete no podrá ser lanzado a la luna, lo que retrasaría todos los planes previstos por la agencia espacial NASA.

¿Por qué es importante el lanzamiento del megacohete?

Astronautas de la NASA

Dicho lanzamiento es completamente relevante, porque representa una gran oportunidad para demostrar que la cápsula Orion, que se encuentra en la parte superior del cohete, es cien por ciento segura para enviar a los astronautas a la luna.

Además, se pondrá a prueba su escudo térmico, el cual deberá soportar una velocidad de 40,000 kilómetros por hora durante su regreso a la Tierra, lo que equivale a la mitad del calor del sol.

¿Qué se necesita para lanzar un cohete al espacio?

Planeta marte

Para hacer posible el lanzamiento de un cohete al planeta marte, es indispensable contar con un tanque de combustible y otro más, con líquido comburente, los cuales se encargarán de generar la explosión que impulsará el cohete y así agarrar el vuelo.

Sin embargo, cuando el cohete llega a la altura donde la gravedad de la Tierra prácticamente no existe, puede permanecer flotando sin problema alguno.

