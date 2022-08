La NASA descubre que el subsuelo de Marte contiene poco o nada de agua

La NASA descubre que el ecuador de Marte contiene poco o nada de agua.

Un nuevo análisis de datos sísmicos de la misión Mars Insight de la NASA, reveló que el subsuelo de Marte contiene poco o nada de agua. El análisis se basó en datos sísmicos recibidos de la misión y los hallazgos fueron publicados en la revista Geophysical Research Letters.

Según los datos recabados por la NASA, los 300 metros superiores del subsuelo debajo del lugar de aterrizaje de esta misión cerca del ecuador marciano contienen poco o nada de hielo.

El agua subterránea en Marte

"Descubrimos que el subsuelo de Marte es débil y poroso. Los sedimentos no están bien cementados. Y no hay hielo o no hay mucho hielo llenando los espacios porosos", dijo el geofísico Vashan Wright del Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California en San Diego, según lo citado por IANS.

Wright agregó además que los hallazgos no descartaron que pudiera haber granos de hielo o pequeñas bolas de hielo que no estén uniendo otros minerales. "La pregunta es qué tan probable es que el hielo esté presente en esa forma", dijo el geofísico.

Según el análisis, en la historia temprana del planeta rojo, podría haber océanos de agua en él. Muchos expertos incluso sospecharon que gran parte del agua se convirtió en parte de los minerales y estos forman cemento subterráneo.

"Si pones agua en contacto con rocas, se produce un nuevo conjunto de minerales, como la arcilla, por lo que el agua no es líquida. Es parte de la estructura mineral", informó IANS citando al coautor del estudio Michael Manga de la Universidad de California Berkeley.

Según Wright, el agua también puede entrar en minerales que no actúan como cemento. "Pero el subsuelo no cementado elimina una forma de preservar un registro de vida o actividad biológica", dijo Wright.

¿Por qué hay escaseas de agua en el subsuelo de Marte?

En particular, el cemento mantiene unidas las rocas y los sedimentos. En los 300 metros por debajo del lugar de aterrizaje de InSight cerca del ecuador, hay escasez de agua debido a la falta de sedimentos cementados.

Según Manga, todavía debería haber suelo congelado en esa latitud con acuíferos debajo.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la nave espacial InSight de la NASA aterrizó en Elysium Planitia en 2018. Elysium Planitia es una llanura plana y suave cerca del ecuador de Marte. La nave espacial tiene un sismómetro y mide las vibraciones causadas por meteoritos que chocan y sismos.

