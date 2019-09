La Marina de Estados Unidos CONFIRMA contacto con ovnis y tiene pruebas (VIDEOS)

La Marina de Estados Unidos, ha confirmado la presencia de OVNIS; de acuerdo con las declaraciones de Joseph Gradishar, el portavoz del Jefe Adjunto de Operaciones Navales, la Marina ha revelado que los objetos no identificados aparecen en varios videos , pero pese a sus palabras, evitó referirse a estos “fenómenos aéreos no identificados” como ovnis, ya que no es una terminología adecuada para “este tipo de avistamientos”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos



Así mismo, la Armada de Estados Unidos, optó por referirse a ellos como “Fenómenos Aéreos no Identificados”, y argumentaron que utilizan “esta terminología porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos de objetos no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares”.

Aunque aclararon que la Marina no está sugiriendo la existencia de extraterrestres. De acuerdo con el portavoz de las Fuerzas Armadas en Declaraciones a The Black Vault; esto significa que los investigadores no han podido identificar los objetos que han aparecido en sus videos.

Por su parte, millones de personas han estado convocando a la población a reunirse en el Área 51 para destapar la realidad que se “esconde en una de las bases militares más desconocidas de la tierra”.

Te podría interesar: ¡OVNIS! El Pentágono admite que sigue investigando a estos seres

Dicho evento, está programado para este viernes 20 de septiembre y mediante facebook, han hecho la convocatoria.