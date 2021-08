La FDA advierte sobre uso de vacuna Pfizer en menores de 12 años

A pesar de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) decidió autorizar la vacuna contra COVID-19 de los laboratorios Pfizer/BioNTech en mayores de 16 años, advirtió sobre el uso de la vacuna Pfizer en menores de 12 años.

Y es que, la vacuna para menores entre 12 y 15 años podría darse por una autorización de uso de emergencia, pero no existe autorización de la vacuna contra COVID-19 para que sea aplicada a los menores, pero está previsto que en los siguientes meses pudiera autorizarse.

El pasado mes de mayo te compartimos en La Verdad Noticias que Estados Unidos autorizará la vacuna Pfizer para niños de 12 años, así lo informó un funcionario federal. El anuncio surgió luego de que la compañía descubriera que la vacuna ya está autorizada para mayores de 16 años.

Advierten sobre uso de vacuna Pfizer en menores de 12 años

Advierte sobre uso de vacuna Pfizer en menores

La administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió que no sería apropiado aplicar la vacuna Pfizer en menores en estos momentos, no ha se definido cuál sería la dosis adecuada, pues dieron a conocer que no tienen datos sobre la dosis ni datos completos sobre la seguridad en niños menores.

La doctora Janet Woodcock comentó que sería una gran preocupación que la gente vacunara a los niños ya que no se tienen datos de la eficacia, por lo que no recomendó que los niños menores de 12 años se vacunen con aquella vacuna, pues no sería apropiado.

Mientras que el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, indicó que los ensayos de vacunas para niños continúan de igual forma señaló que la agencia tiene que esperar que la compañía envíe los datos de los ensayos.

El doctor comentó que la FDA actuará con rapidez una vez que se envíen los datos de esos ensayos, pero se deben terminar. Por su parte, Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer indicó que la compañía está realizando estudios muy grandes en este momento.

Cabe mencionar que el pasado mes de julio, la FDA pidió un seguimiento de cuatro a seis meses con respecto a los ensayos clínicos en menores, también pidió que se duplique la cantidad de niños de 5 a 11 que participen en los ensayos.

Mientras que la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) pidió a la FDA que trabaje enérgicamente para autorizar la vacuna contra COVID-19 para los niños de 11 años o menos, por lo que el presidente de la APP, Lee Savio Beers dijo en el comunicado que los ensayos están en marcha.

Beers expresó que las dosis pueden ser diferentes para edades más jóvenes, por lo que la APP recomienda no administrar la vacuna Pfizer en menores de 12 años hasta que la FDA lo autorice. Por otro lado en el 2020 dieron a conocer la efectividad de la dosis de Pfizer, vacuna contra COVID-19.

¿Qué efectos adversos tiene la vacuna Pfizer?

Vacuna contra COVID-19

Las personas que se han aplicado la dosis de la vacuna contra COVID-19 Pfizer han manifestado efectos adversos como dolor en el brazo, enrojecimiento e hinchazón. Mientras que en el resto del cuerpo tuvieron dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, escalofríos, fiebres y náuseas.

Estos efectos aparecen uno o dos días después de haberse aplicado la vacuna, por lo que son signos normales y deberán desaparecer en unos días. Por otro lado, han advertido sobre el uso de vacuna Pfizer en menores de 12 años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!