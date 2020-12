La Corte Suprema de Wisconsin RECHAZA demanda electoral de Donald Trump

Este jueves la Corte Suprema de Wisconsin desestimó la demanda electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentada dos días después de que pidió a los jueces que revoquen la certificación de un concurso que perdió por casi 21 mil votos.

En la decisión 4-3, los jueces dijeron que no aceptarían el caso que presentó directamente ante ellos. El presidente puede tratar de llevar el asunto a un tribunal inferior, pero el fallo del jueves es un revés que muestra que está cerca del final del camino con sus desafíos legales en Wisconsin.

El juez conservador Brian Hagedorn se unió a los tres liberales de la corte para rechazar el caso, diciendo que cualquier impugnación debería comenzar en la corte de circuito.

"Hacemos bien como cuerpo judicial para cumplir con las normas judiciales probadas por el tiempo, incluso, y tal vez especialmente, en casos de alto perfil", escribió.

“Seguir la ley que rige las impugnaciones a los resultados electorales no es una amenaza para el estado de derecho".

El tribunal falló horas después de que Trump presentó una demanda por separado en un tribunal federal para que la Legislatura controlada por los republicanos, en lugar de los votantes, decida cómo emitir los votos electorales de Wisconsin. Ese caso sigue pendiente, al igual que otro presentado en un tribunal federal por los aliados de Trump.

Reconociendo el apretado marco de tiempo, los jueces actuaron rápidamente. El martes es la fecha de "puerto seguro" reconocida en la ley federal por la cual se resolverá cualquier impugnación a los resultados de las elecciones. Si las impugnaciones no se resuelven para entonces, existe un mayor riesgo de que los votos electorales del estado no sean contados.

Biden supera a Donald Trump

El Colegio Electoral se reunirá el 14 de diciembre y el Congreso contará sus votos el 6 de enero. Según los resultados de los estados, Joe Biden tiene 306 votos electorales y Trump tiene 232. La considerable victoria de Biden significa que se convertiría en presidente incluso si los votos electorales de Wisconsin fueran pasó de él a Donald Trump.

Trump tampoco ha avanzado con desafíos legales en otros estados. Ha estado recaudando fondos furiosamente para financiar sus desafíos electorales en Wisconsin y en otros lugares, recaudando más de 170 millones de dólares desde el día de las elecciones, según el New York Times.

Pero gran parte de ese dinero se destinará a pagar la deuda de la campaña o sustentar sus futuras ambiciones políticas en lugar de su lucha legal.

El fallo del jueves se produjo un día después de que Trump publicara un video de 46 minutos repleto de falsedades sobre cómo se llevaron a cabo las elecciones del 3 de noviembre.

Observadores no partidistas han dicho que no hubo fallas importantes en las elecciones y el fiscal general de Trump, William Barr, dijo esta semana que no hay evidencia de fraude generalizado.

En su demanda de Wisconsin, no alega fraude

En cambio, argumentó que las prácticas electorales de larga data eran ilegales y pidió que se emitieran cientos de miles de votos en los condados de Dane y Milwaukee, las dos partes más demócratas del estado. No pidió emitir votos en las partes republicanas de Wisconsin, a pesar de que las boletas se emitieron de la misma manera.

Biden ganó el estado por un margen de 0,6 puntos porcentuales, según los resultados iniciales. Donald Trump pagó 3 millones de dólares para volver a contar las boletas en los condados de Milwaukee y Dane, que arrojaron decenas de votos más para Biden.

El recuento concluyó el domingo. El lunes, el jefe demócrata de la Comisión de Elecciones estatal determinó que los resultados de los 72 condados del estado eran precisos y el gobernador demócrata Tony Evers certificó a Biden como ganador.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Donald Trump demandó el martes, solicitando al tribunal superior que revoque la certificación, reviva el recuento y descalifique más de 220 mil boletas en los condados de Dane y Milwaukee.

