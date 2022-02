La Casa Blanca comenta sobre la posibilidad de una guerra con Rusia

El presidente Joe Biden no tiene planes de desplegar tropas estadounidenses para luchar contra los rusos en Ucrania, dijo la Casa Blanca, redoblando las afirmaciones anteriores de funcionarios estadounidenses de que Washington no irá a la guerra con Rusia.

“Esa no es una decisión que vaya a tomar el presidente. No vamos a estar en una guerra con Rusia o poner tropas militares en el terreno luchando contra Rusia”, dijo el miércoles a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Cuando un reportero le preguntó repetidamente si existe la posibilidad de que las botas del ejército estadounidense aterricen en suelo ucraniano si Rusia toma medidas para reclamar "todo" el territorio de Kiev, Psaki reiteró: "No sé cuántas veces más puedo decirlo". No hay escenario: el presidente no está enviando tropas estadounidenses a luchar en Ucrania contra Rusia”.

Hablando sobre la situación tras la decisión de Rusia de reconocer las repúblicas separatistas en Donbass, Psaki volvió a referirse a la posibilidad de una invasión "inminente" de Ucrania.

“Hemos estado diciendo durante días que las fuerzas militares rusas están en una posición de ataque” y son “capaces de operar en cualquier momento”, dijo.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, sus comentarios se producen después de que la administración Joe Biden se moviera para imponer una serie de sanciones a docenas de firmas financieras, subsidiarias e individuos rusos el martes, así como imponer restricciones adicionales a la capacidad de los estadounidenses para hacer negocios en las repúblicas recientemente reconocidas de Donetsk y Lugansk.

Si bien Biden ya ordenó a varios miles de soldados que ingresen a Europa en medio del aumento de la tensión, algunas tropas estadounidenses se redesplegaron más cerca de las fronteras de Rusia el martes, y un número no especificado se desplazó a los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia.

Además de reconocer a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como naciones soberanas, el parlamento ruso autorizó al presidente Vladimir Putin a enviar soldados a la región para una misión de mantenimiento de la paz, para poner fin al conflicto militar de años entre las fuerzas separatistas en el Donbass y el gobierno ucraniano.

Si bien Washington inicialmente se abstuvo de calificar la medida de "invasión", desde entonces los funcionarios han cambiado de retórica y ahora advierten a Moscú que no se involucre en "más" incursiones en Ucrania.

Advirtiendo sanciones financieras más severas, la portavoz de la Casa Blanca dijo que si Moscú “va más allá, nosotros vamos más allá”, y agregó que la administración está preparada para imponer “costos graves” a la economía rusa si Putin toma medidas adicionales, y que los aliados de EE.UU. lo seguirán.

