La App Store registró el doble de ganancias que Google Play Store

En total, se gastaron $29.3 mil millones de dólares en la App Store de Apple y la Play Store de Google, con más de 35.6 mil millones de instalaciones de aplicaciones, en el tercer trimestre de 2020, según un nuevo informe de Sensor Tower.

Descargas globales de aplicaciones móviles y juegos en el tercer trimestre del 2020.

Las tiendas de aplicaciones han experimentado un crecimiento interanual significativo, con clientes que gastan un 32 por ciento más que al mismo tiempo en 2019, con un 23.3 por ciento más de instalaciones. Este es un gran crecimiento en comparación con un aumento del gasto del 24 por ciento y un aumento del nueve por ciento en descargas el año pasado.

Gasto global de consumidores en aplicaciones móviles y videojuegos en el tercer trimestre del 2020.

El gasto en compras dentro de la aplicación, suscripciones y aplicaciones premium aumentó en un 31 por ciento a $19 mil millones de dólares en todo el mundo en la ‌App Store de Apple en el tercer trimestre, frente a los $14.5 mil millones de dólares en el mismo período del año pasado. Esto es casi el doble de los ingresos obtenidos por Play Store de Google, en consonancia con la división del año pasado entre las dos plataformas. Sin embargo, de las 36,500 millones de instalaciones de aplicaciones, la ‌App Store‌ de Apple solo representó 8,200 millones, mientras que Google Play Store tuvo más del triple con 28,300 millones.

Aplicaciones con más descargas a nivel global en el tercer trimestre del 2020.

La aplicación de medios sociales de video de formato corto TikTok fue la aplicación más descargada en ambas plataformas, y también fue la aplicación sin juegos con mayores ganancias a nivel mundial. Este fue su segundo trimestre consecutivo como la aplicación que no es de juegos con mayor recaudación. En este momento del año pasado, Tinder fue la aplicación que no es de juegos con mayor recaudación. Como en trimestres anteriores, las aplicaciones de Facebook, incluidas Instagram y WhatsApp, constituyeron la mayoría de las cinco aplicaciones principales que no son juegos por descargas globales, aunque ninguna ocupó el primer lugar.

Aplicaciones de mayor recaudación en el tercer trimestre del 2020.

Tencent ocupó la primera y la segunda posición entre los cinco juegos con mayores ganancias en el tercer trimestre con "Honor of Kings" y "PUBG Mobile". Juntos, los cinco juegos con mayor recaudación generaron más de $2.4 mil millones de dólares, que es el 12 por ciento de todo el gasto de los consumidores en juegos móviles el último trimestre. Las instalaciones de juegos disminuyeron año tras año para la ‌tienda de Apple de 2,400 millones a 2,300 millones, y la gran mayoría de las descargas provienen de Google Play, que experimentó un crecimiento del 36.8 por ciento.

Juegos con mayor recaudación en el tercer trimestre del 2020.

Los analistas de Sensor Tower creen que, de cara al cuarto trimestre, surgirán nuevas tendencias, al igual que nuevas aplicaciones destacadas, impulsadas en parte por innovaciones de la plataforma, como la personalización de la pantalla de inicio en iOS. Se espera pronto un informe completo sobre la adopción global de aplicaciones con análisis específicos de los principales editores y las tendencias para el tercer trimestre.