Kimbho, la App que busca quitarle el 'trono' a WhatsApp

Una nueva aplicación de mensajería instantánea ha llamado la atención en todo el mundo. Se trata de Kimbho, una aplicación hindú que busca ser la competencia de WhatsApp.

El nombre de la App tiene mucha similitud con Whatsapp, ya que mientras el nombre de ésta última viene de 'What's up', el nombre de Kimbho viene de 'How are you', según desarrolladores.

La fase de prueba de Kimbho fue lanzada a finales de mayo y miles de usuarios la descargaron, sin embargo, debido a problemas de seguridad fue dada de baja de Google Play y App Store.