Kim Jong-un promete construir un ejército 'invencible' mientras ataca a EE.UU.

El líder norcoreano Kim Jong-un prometió construir un ejército "invencible", ya que acusó a Estados Unidos de crear tensiones y no tomar medidas para demostrar que no tiene intenciones hostiles hacia Corea del Norte, informaron los medios estatales el martes.

En un aparente esfuerzo continuo por abrir una brecha entre Washington y Seúl, Kim también dijo que su impulso para fortalecer su ejército no está dirigido a Corea del Sur y que no debería haber otra guerra que enfrente a los coreanos entre sí.

Como informamos en La Verdad Noticias, Kim pronunció el discurso el lunes en la “Exhibición de Desarrollo de la Defensa 'Autodefensa-2021'”, un evento destinado a conmemorar el 76º cumpleaños del gobernante Partido de los Trabajadores el día anterior.

Corea del Norte no confía en Estados Unidos

"Estados Unidos ha señalado con frecuencia que no es hostil a nuestro estado, pero no hay evidencia basada en acciones que nos haga creer que no son hostiles", dijo Kim, según la Agencia Central de Noticias oficial de Corea.

Kim también dijo que Estados Unidos es una "fuente" de inestabilidad en la península de Corea y dijo que el objetivo más importante de su país es poseer una "capacidad militar invencible" que nadie puede atreverse a desafiar.

Corea del Norte ha enviado señales contradictorias hacia sus rivales en las últimas semanas. El mes pasado, Corea del Norte realizó sus primeras pruebas de misiles en seis meses, incluidas armas con capacidad nuclear que podrían alcanzar objetivos en Corea del Sur y Japón.

Algunos expertos dicen que Corea del Norte está intentando utilizar el reciente deseo de Corea del Sur de mejorar los lazos para presionarlo y convencer a Estados Unidos de que relaje las sanciones económicas impuestas a Corea del Norte y haga otras concesiones.

