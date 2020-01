Kim Jong-un asegura una acción real importante y una nueva arma estratégica

Corea del Norte y Estados Unidos comenzaron el 2020 con tensión diplomática, pues, parece que los insultos y amenazas que compartieron a finales del 2019, provocaron que el presidente norcoreano Kim Jong-un, pierda cada día más la cabeza, pues no solo le prohíben realizar pruebas nucleares, sino que, además, le siguen imponiendo sanciones.

NUEVA ARMA ESTRATÉGICA DE COREA DEL NORTE

Ante el disgusto de Corea del Norte, por la indiferencia de los Estados Unidos, para continuar con las negociaciones de desnuclearización, el Presidente Kim Jong-un, anunció este primero de enero que, además de, continuar con su programa de armas nucleares e informó que, el mundo conocería muy pronto “una nueva arma estratégica”.

El mandatario norcoreano, también, señaló que realizará este año “una acción real importante”; aunque, no brindó detalles sobre dicho acontecimiento.

El Presidente Kim Jong-un, también, puntualizó: “medidas positivas y ofensivas para garantizar plenamente la soberanía y seguridad”.

¿INJUSTA LAS REPRESALIAS CONTRA COREA DEL NORTE?

Estados Unidos y Corea del Norte, nunca han sido mejores amigos, pero la toma de poder del polémico Donald Trump como dirigente norteamericano, hizo que, en varias ocasiones Kim Jong-un, respondiera con insultos al atrevido Trump; aunque, luego de que, se reunieran en Singapur en el año 2018, parecía que todo iba en calma, pero no fue así.

Debido al estancamiento de las negociones, sobre la desnuclearización que Estados Unidos solicitó al gobierno norcoreano, en el mes de febrero del 2019, los dos líderes de nación se reunieron sin llegar a ningún acuerdo, pues Estados Unidos, rechazó levantar las sanciones a Corea del Norte; aunque este, desmantelara por completo sus misiones nucleares.

Este panorama, continúa en la política estadounidense del 2020, pues Corea del Sur junto con Estados Unidos siguen realizando distintos ensayos nucleares, pero niegan ese mismo permiso, a la nación norcoreana.

Te puede interesar: Barco fantasma procedente de Corea del Norte es hallado en Japón

Derivado de estos hechos, recientemente Kim Jong-un, declaró: “En tales condiciones no tenemos motivos para seguir unidos unilateralmente a este compromiso, un compromiso que no tiene una parte opuesta, y esto está enfriando nuestros esfuerzos para el desarme nuclear y la no proliferación”.

Donald Trump y Kim Jong-un

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana