¿Kim Jong-Un se volvió loco? Ordena ejecutar personas como una "medida"

Según los informes, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, mostró "excesiva ira" por la pandemia de coronavirus y su daño económico, dijo el viernes una agencia de espionaje de Corea del Sur.

Según The Associated Press (AP), se dice que Kim también está ordenando "medidas irracionales" para frenar la propagación del COVID-19, incluida la ejecución de al menos dos personas, la prohibición de pescar en el mar y el cierre de la capital Pyongyang.

La información más reciente proviene de los legisladores surcoreanos, que hablaron con los periodistas el viernes después de tener una reunión privada con el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), la principal agencia de inteligencia del país.

Según los informes, el NIS informó a los funcionarios que una de las dos personas ejecutadas era un conocido cambista de dinero en Pyongyang, a quien, según informes, se le atribuyó la caída del tipo de cambio de Corea del Norte.

La otra persona era presuntamente un alto funcionario del gobierno que fue sorprendido violando las restricciones impuestas a los bienes de fuera del país en medio de la pandemia, informó AP.

Corea del Norte ha tomado medidas severas ante el coronavirus Covid-19.

Corea del Norte y sus problemas por el Covid-19

La economía de Corea del Norte ha sufrido la peor parte de la pandemia de coronavirus, ya que el país se vio obligado a sellar su frontera con su mayor socio comercial, China, en enero.

La Asociación de Comercio Internacional de Corea dijo a principios de esta semana que el comercio de Corea del Norte con China se redujo un 73% hasta septiembre y está en camino de caer un 80% durante todo el año, según el South China Morning Post.

Kim también implementó una prohibición de pesca para evitar que el agua de mar se infecte con el virus, dijo el NIS.

También se ha establecido un bloqueo total en varias regiones del país, incluida la capital y la provincia norteña de Jagang. También ha detenido el turismo.

Corea del Norte ha informado hasta ahora de cero casos y cero muertes, aunque es poco probable que eso no sea cierto.

A medida que se aprueban las principales vacunas contra el coronavirus en todo el mundo , el gobierno de Kim supuestamente intentó piratear al menos una compañía farmacéutica surcoreana que desarrollaba una vacuna. Sus intentos no tuvieron éxito.

Kim también ordenó a los diplomáticos extranjeros que no participen en ninguna acción que pueda provocar a Estados Unidos porque está preocupado por el nuevo enfoque del presidente electo Joe Biden hacia Corea del Norte, informó AP.

"Nos han dicho que ha habido órdenes de ejercer la máxima prudencia en el lenguaje", dijo a la prensa el legislador Kim Byung-kee, según NPR.

La nueva administración de Biden podría indicar un cambio para Corea del Norte después de que su líder haya desarrollado una relación con el presidente Donald Trump.

En varias ocasiones, Trump se ha reunido con Kim durante su presidencia y, según informes, una vez le dijo al veterano reportero Bob Woodward que los dos líderes "se llevan bien".

"A él le agrado. A mí me agrada. Nos llevamos bien. Eso no significa que sea ingenuo. Eso no significa que piense, oh, va a ser maravilloso. Es una persona muy dura. Y es inteligente", muy inteligente ", dijo Trump a Woodward en ese momento.

