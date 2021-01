Kim Jong Un revela que Corea del Norte está desarrollando armas NUCLEARES

El líder norcoreano, Kim Jong Un, dijo que su país está desarrollando nuevas armas, incluido un submarino de propulsión nuclear, armas nucleares tácticas y ojivas avanzadas diseñadas para penetrar los sistemas de defensa antimisiles.

En comentarios publicados el sábado, Kim dijo que Corea del Norte está impulsando los armamentos para disuadir a Estados Unidos, comentarios que parecen mostrar la estrategia del presidente Donald Trump de compromiso de alto nivel con Pyongyang, incluidas tres reuniones históricas en persona entre Trump y Kim. - no logró convencer a Pyongyang de que detuviera su búsqueda de un arsenal nuclear moderno.

"No importa quién esté en el poder en Estados Unidos, la verdadera naturaleza y el verdadero espíritu de la política anti-Corea del Norte nunca cambiarán", dijo Kim, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) estatal del país.

"El desarrollo de armas nucleares debe impulsarse sin interrupción".

Los proyectos, según Kim, se encuentran en varias etapas de desarrollo. Dijo que la "tecnología de guía de ojivas múltiples" se encuentra en la etapa final, mientras que los estudios en vuelo hipersónico que podrían aplicarse a nuevos misiles balísticos "están completos", con Corea del Norte "haciendo preparativos para su prueba y producción", una posible señal que Pyongyang puede estar a punto de reanudar el tipo de anatema de prueba de misiles a Washington y Seúl.

También se están ultimando las mejoras en las armas nucleares tácticas, que están destinadas a usarse a un alcance más corto y, a menudo, son menos destructivas que las armas nucleares estratégicas, dijo Kim.

La investigación de submarinos de propulsión nuclear parece ser la menos avanzada. La investigación sobre estos submarinos está completa y en "las etapas finales del examen", dijo Kim.

Corea del Norte es uno de los países más temidos

Armas nucleares de Corea del Norte

De acuerdo con la información confirmada a La Verdad Noticias, los expertos dicen que el régimen de Kim ha buscado durante mucho tiempo estas tecnologías para mejorar la calidad y durabilidad de sus armas nucleares.

Un submarino de propulsión nuclear sería particularmente útil desde una perspectiva de disuasión porque mejoraría la capacidad de "segundo ataque" de Corea del Norte: la capacidad de sobrevivir a un ataque nuclear inicial de un adversario y responder de la misma manera.

En julio de 2019, KCNA publicó fotografías de Kim inspeccionando un submarino en construcción.

En ese momento, Estados Unidos creía que las imágenes probablemente mostraban un submarino reacondicionado que Washington conocía desde hacía más de un año, según un alto funcionario estadounidense.

Y las imágenes del satélite de septiembre de ese año mostraron que Pyongyang podría haberse estado preparando para desplegar un submarino capaz de disparar misiles.

Sin embargo, es poco probable que Corea del Norte pueda desplegar un submarino de este tipo en el corto plazo.

Aunque Corea del Norte ha probado con éxito misiles balísticos lanzados desde submarinos y se cree que cuenta con una flota de alrededor de 70 submarinos, los expertos dicen que la mayoría de los submarinos probablemente sean viejos, ruidosos e incapaces de disparar misiles balísticos con armas nucleares.

"No anticipará ni siquiera un prototipo de reactor nuclear naval en Corea del Norte, pero su interés en la tecnología no es sorprendente", dijo Ankit Panda, miembro principal de Carnegie Endowment for International Peace y experto en el programa nuclear de Corea del Norte.

Panda dijo que el interés de Kim en las armas nucleares tácticas o de bajo rendimiento tiene sentido, a pesar de que pueden ser "muy ineficientes en el uso de material fisible", que no es fácil de conseguir para Corea del Norte.

"El interés de Corea del Norte en estas armas no es sorprendente desde un punto de vista estratégico; de hecho, aumenta bastante bien la estrategia nuclear preferida de Kim", dijo Panda, autor de "Kim Jong Un y la bomba: supervivencia y disuasión en el norte Corea."

Panda dijo que Corea del Norte probablemente quiera estas armas nucleares tácticas para combatir una posible invasión nacional convencional. De esa manera, Kim podría conservar sus armas nucleares estratégicas de mayor alcance "como represalia contra los centros civiles de Japón y Corea del Sur si Estados Unidos y sus aliados siguen adelante después del uso nuclear inicial".

"El interés de Kim en las armas nucleares tácticas es muy parecido al de Pakistán: utilícese pronto para degradar la movilización de un vecino convencionalmente superior", dijo.

Los comentarios de Kim fueron entregados a los principales líderes políticos del país, que están reunidos en Pyongyang para el Octavo Congreso del Partido de los Trabajadores, una reunión de alto nivel en la que los gobernantes del país se reúnen para reflexionar sobre los éxitos y fracasos de años pasados y establecer una agenda para el futuro.

Por lo general, estas reuniones se llevan a cabo cada cinco años aproximadamente, pero el padre y predecesor de Kim, Kim Jong Il, dejó de celebrarse después de 1980. Kim Jong Un las revivió en 2016.

La incipiente economía de Corea del Norte es probablemente el tema más importante de la agenda nacional. Kim admitió en agosto que sus planes económicos ideados en el Séptimo Partido de los Trabajadores habían fracasado y prometió hacerlo mejor.

Sin embargo, las sanciones, los desastres naturales y la pandemia de Covid-19 han llevado a la economía de Corea del Norte a una caída libre, y los expertos no están seguros de cómo las cosas pueden mejorar sin reformas importantes.

Los planes de Kim para desarrollar su arsenal nuclear y modernizar su arsenal convencional abarcaron la mayor parte de la dirección.

Prometió que Corea del Norte sería una potencia nuclear responsable comprometida con una "política de no usar armas nucleares por primera vez".

"Como potencia nuclear responsable, Corea del Norte no abusará de las armas nucleares a menos que las fuerzas hostiles invasoras intenten usarlas en su contra", dijo Kim.

Si bien Kim dijo que la continua acumulación de armas nucleares y convencionales no "excluye la diplomacia", advirtió a los adversarios contra cualquier "intento de violar los más altos intereses y la dignidad del país".

Los comentarios dirigidos a Estados Unidos son los primeros de Kim dirigidos públicamente al presidente electo, Joe Biden, e indican que Pyongyang podría no estar ansioso por entablar negociaciones en los primeros días de la nueva administración.

Kim dijo que la clave para establecer una nueva relación entre Corea del Norte y Estados Unidos requiere que Estados Unidos ponga fin a su "política de hostilidad" hacia Pyongyang, que Corea del Norte a menudo define como la alianza de Washington con Corea del Sur, su compromiso de proteger a Corea del Sur bajo Estados Unidos". paraguas nuclear "y despliegues de fuerzas estadounidenses en el este de Asia.

Sin embargo, Biden ha dejado en claro que su estrategia de política exterior implica fortalecer los lazos con los aliados que se sintieron abandonados por Trump, que veían las asociaciones como de naturaleza transaccional.

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur dijo que Seúl no alteraría sus políticas hacia la desnuclearización o la paz intercoreana en respuesta a los comentarios de Kim.

"Corea del Sur espera que las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos puedan reanudarse lo antes posible como el inicio de una nueva administración", dijo el ministerio en un comunicado.

Pero la administración Biden puede verse obligada a lidiar con esto antes de lo que le gustaría, ya que Corea del Norte realizó pruebas de misiles provocativas durante los primeros 100 días de las administraciones de Trump y Obama.

Aunque Kim no ha dicho que haya pruebas de armas similares sobre la mesa, indicó hace un año que ya no se siente "obligado" por los acuerdos con Trump para detener las pruebas de armas nucleares y misiles de largo alcance, y es probable que Kim necesite probar cualquiera de los nuevos armamentos en desarrollo antes de declararlos listos para la batalla.

