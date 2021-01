Kamala Harris podría presidir el juicio político contra Donald Trump ¡Tómala!

Una de las primeras tareas de la vicepresidenta electa Kamala Harris en su nuevo trabajo podría ser presidir un juicio político contra el presidente Donald Trump.

Politico informó el martes que el presidente del Tribunal Supremo John Roberts "no quiere participar más" en la supervisión de la situación políticamente cargada después de presidir el primer juicio político de Trump hace menos de un año.

La Constitución dice que en los juicios políticos para presidentes, el presidente de la Corte Suprema es el que preside. Para juicios menores, el presidente ha sido el mismo que para otros asuntos del Senado, ya sea el vicepresidente o un senador. La Constitución no es clara sobre quién debería presidir los juicios políticos de los ex presidentes.

Kamala Harris un no ha confirmado si presidirá o no el juicio político de Trump

¿Ocupará Kamala Harris el lugar de Roberts?

Si Roberts no preside un juicio en el Senado, es probable que Harris tenga la opción de presidir ella misma. La organización de transición para la administración entrante de Biden no respondió a una solicitud de comentarios sobre si Harris haría eso.

Si Kamala Harris deja de presidir el juicio, le correspondería a un senador, probablemente el senador Patrick Leahy, demócrata demócrata con más años de servicio.

Roberts, cuyo trabajo lo convierte en el encargado de facto del poder judicial nacional, es visto como un institucionalista que tiene como objetivo mantener a la Corte Suprema fuera de aguas políticas altamente controvertidas. Es conocido por eludir a menudo decisiones radicales sobre temas importantes y elaborar opiniones estrechas para prescindir del caso en cuestión, mientras que algunos de sus colegas le ruegan al tribunal que emita decretos más amplios.

Durante el juicio político a Donald Trump de 2020, Roberts se negó a ser una votación de desempate en el Senado cuando se lo preguntó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York.

"Tengo una investigación parlamentaria", dijo Schumer. "¿Sabe el presidente del Tribunal Supremo que en el juicio político del presidente Johnson, el presidente del Tribunal Supremo Chase, como presidente, emitió votos de desempate el 31 de marzo y el 2 de abril de 1868?"

Roberts dijo que los votos en los que Chase rompió los vínculos eran mociones de procedimiento menores y señaló que los votos eran inusuales en la historia de los juicios políticos y ocurrieron hace un siglo y medio.

Este es el segundo juicio político que enfrenta Donald Trump

"Si los miembros de este organismo, elegidos por el pueblo y responsables ante ellos, se dividen en partes iguales en una moción, la regla normal es que la moción fracase", dijo Roberts. "Creo que sería inapropiado para mí, un funcionario no electo de una rama diferente del gobierno, afirmar el poder de cambiar ese resultado para que la moción tenga éxito".

Roberts, en otro momento del juicio político, se sintió visiblemente molesto cuando la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, hizo una pregunta sobre la legitimidad de la Corte Suprema.

Schumer probablemente se refería a la posibilidad de que Roberts pudiera decidir el destino de una moción para escuchar a los testigos en el juicio político de Trump de 2020, que finalmente fracasó 51-49.

La oficina de información pública de la Corte Suprema no respondió de inmediato a una solicitud para confirmar si Roberts presidiría o no un juicio en el Senado, o si cree que la Constitución exige que supervise el juicio político de un ex presidente.

