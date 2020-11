Kamala Harris, la primera mujer y afroamericana en ser vicepresidenta de EE.UU

Kamala Harris, se ha convertido en la primera mujer y la primera afroamericana en ser vicepresidenta electa de Estados Unidos, ella representa una nueva cara del poder político después de unas elecciones sobre quién ejerce el poder y cómo lo usa.

La victoria histórica de la senadora de California también representa a los millones de mujeres en la demografía, a menudo ignoradas, históricamente subrepresentadas y sistemáticamente ignoradas, que ahora son las receptoras de ese nuevo poder por primera vez en los más de 200 años de historia del país. .

Harris y la victoria del presidente electo Joe Biden, proyectada por CNN, llega días después de un recuento prolongado de votos que refleja un electorado profundamente dividido. Simboliza un sujetalibros de la era de Trump, que siguió al primer presidente negro de los Estados Unidos y que impulsó los males sociales, incluida la supremacía blanca.

El triunfo de Kamala Harris, en particular, marca un nuevo punto culminante en una carrera de logros trascendentales, desde fiscal de distrito de San Francisco hasta fiscal general de California y la segunda senadora negra de Estados Unidos.

Kamala Harris se ha convertido en la vicepresidenta de Estados Unidos

"Que esté aquí esta noche es un testimonio de la dedicación de generaciones anteriores a mí", dijo Harris durante su discurso de aceptación de la Convención Nacional Demócrata en agosto, mencionando a mujeres como Constance Baker Motley, Fannie Lou Hamer y Shirley Chisholm.

"Mujeres y hombres que creyeron tan firmemente en la promesa de igualdad, libertad y justicia para todos", dijo.

¿Quién es Kamala Harris?

Se informó a La Verdad Noticias que Harris asistió a la Universidad Howard, una universidad históricamente afroamericana en Washington. Su tiempo en Howard, donde se unió a Alpha Kappa Alpha Sorority Inc., moldeó profundamente su visión política.

"No tenías que estar limitado por la idea de nadie más de lo que significa ser negro", le dijo a Dana Bash de CNN en "State of the Union" en septiembre. "Podrías ser un estudiante de bellas artes y también ser presidente de la clase. Podrías ser la reina del baile de bienvenida y ser la directora del club de ciencias. Podrías ser miembro de una hermandad de mujeres y estar en el gobierno estudiantil y querer ir a la escuela de leyes te animó a ser tu yo completo ".

En el transcurso de su candidatura a la Casa Blanca, Harris nunca rehuyó mencionar que la gente intentaba encasillarla o dudaba de ella mientras buscaba allanar un camino en la política.

"No escuché. Y la gente tampoco escuchó. Y ganamos", decía.

Kamala Harris ha sido un ejemplo no solo para las mujeres sino para la comunidad afroamericana

Como mujer negra y del sur de Asia en una arena mayoritariamente blanca, Harris en su viaje a la Casa Blanca fue una especie de pionera. Y los votantes se dieron cuenta.

"Siento que las chicas negras como yo pueden postularse para presidente de la clase, las chicas negras como yo pueden ir por las cosas grandes de la vida como ella lo hizo", le dijo Paris Bond a CNN en agosto.

Katerina Shadrach, una niña del sur de Asia y estadounidense blanca de 11 años, le dijo a CNN en un mitin de Harris en agosto de 2019 que Harris era su modelo a seguir. Dentro de un gimnasio abarrotado, Shadrach se paró en los bordes del mitin, junto a su padre, Sheldon, agarrando las memorias de Harris, "The Truths We Hold", mientras esperaba a que el senador que se parecía a ella subiera al escenario.

Shadrach, una aspirante a senadora estadounidense, le dijo a Harris después del evento de su ambición de trazar un camino como el de Harris. Según Shadrach, Harris le dijo que "siempre que me lo proponga y haga lo mejor que pueda y sea como la mejor versión de mí, podré lograr mis objetivos".

Al ver a Harris en la candidatura presidencial demócrata un año después, Shadrach calificó el momento como un "gran paso" para las niñas y mujeres que se parecen a ella.

"Ella fue la que pudo demostrar que en realidad es posible", dijo Shadrach. "Puedes ver una especie de conexión, porque somos dos personas similares. Entonces, si ella puede llegar a eso, yo puedo llegar a eso. Y puedo identificarme con ella".

O como Leah Daughtry, quien encabezó las convenciones demócratas de 2016 y 2008, dijo sobre Harris a principios de este año al New York Times: "Ella es la sustituta de las mujeres negras. Estamos en la boleta".

Los inicios de Kamala Harris

Harris nació en Oakland, California, en 1964, de padres que la criaron en un moisés de activismo por los derechos civiles.

Su madre, Shyamala Gopalan Harris, una inmigrante india, era investigadora del cáncer de mama; murió de cáncer en 2009. El padre de Harris, Donald, es un profesor de economía jamaicano estadounidense. Durante la campaña electoral, la vicepresidenta electa solía hablar sobre cómo sus padres activistas la empujaban en su cochecito en las marchas por los derechos civiles. La pareja se divorció en 1972.

Harris creció en el Área de la Bahía, pero viajó con frecuencia a la India para visitar a la familia extendida. A los 12, ella y su hermana, Maya, se mudaron con su madre a Montreal, de mayoría blanca, donde Gopalan Harris había conseguido un puesto de profesor en la Universidad McGill, así como un puesto de investigación en el Hospital General Judío.

Durante la campaña, Harris habló con frecuencia sobre su cercanía con su madre. "Mi madre, ella nos crió a mi hermana ya mí, y fue dura", diría Harris. "Nuestra madre medía 5 pies de altura, pero si la hubieras conocido, habrías pensado que medía 10 pies".

Después de graduarse de Howard en 1986 para obtener su título universitario y de la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California en 1989, Harris pasó la barra al año siguiente y se unió a la oficina del fiscal del condado de Alameda como asistente del fiscal de distrito. A partir de ahí, inició su ascenso político.

En 2003, Harris ganó su primera carrera para fiscal de distrito de San Francisco, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar un cargo de este tipo en California. En 2010, se convirtió en la primera mujer negra elegida como fiscal general de California, y en 2016, se convirtió en la segunda mujer negra elegida como senadora de Estados Unidos.

A menudo habló de su vida que rompió barreras durante su campaña de las primarias presidenciales, y dijo que entendía que ser la primera requiere que los votantes "vean qué se puede librar de lo que ha sido".

Kamala Harris ha marcado un hecho histórico

Harris es muchas cosas más allá de su género y su raza, por supuesto. Pero su mera presencia trae mucho consigo, mucho para aquellos, de todas las edades, que se ven a sí mismos en ella.

Mientras esperaba a que Harris subiera al escenario en un mitin en Asheville, Carolina del Norte, en octubre, Elinor Earl, de 77 años, dijo que nunca pensó que vería a una mujer negra como ella subir de rango como Harris.

"No a mi edad", dijo Earl a CNN. "Es maravilloso verla. No me lo habría perdido por nada en el mundo".

Harris no se avergüenza de destacar su educación o sus influencias, como quedó claro a través de sus agradecimientos a los AKA y HBCU durante su discurso en DNC.

"La familia es mi amado Alpha Kappa Alpha, nuestro Divine Nine y mis hermanos y hermanas HBCU", dijo.

Harris se refería al apodo de las nueve fraternidades y hermandades históricamente negras de Estados Unidos, y asintió con la cabeza al hecho de que fue la primera graduada de una universidad o universidad históricamente negra en ser seleccionada como compañera de fórmula de un partido importante.

Los comentarios de Harris no podrían haber contrastado más con la retórica del presidente Donald Trump durante los últimos cuatro años.

Mientras que Trump ha pasado su mandato en la Casa Blanca criticando la alteridad y apuntalando las muchas jerarquías del país, Harris utilizó la campaña electoral para hacer exactamente lo contrario.

De hecho, la oferta de Harris fue una pura destilación del complejo placer de la representación. A menudo, con sus zapatillas Converse, la exfiscal hizo espacio para que las mujeres de color contaran sus experiencias vividas durante los eventos de campaña en el camino.

Hizo hincapié en apoyar a las mujeres de color propietarias de pequeñas empresas, y con frecuencia les decía que dijeran claramente los nombres de sus empresas frente a la prensa para que pudieran ser incluidas en las noticias. Ciertos votantes se sintieron, en el lenguaje actual, visto. Y cuando llegue el Día de la Inauguración, esa visibilidad se extenderá a la Casa Blanca y, probablemente, se convertirá en una representación sustancial.

Hay un corolario aleccionador de la histórica victoria de Harris. De manera importante, su éxito dice tanto sobre las instituciones políticas de Estados Unidos como sobre ella.

Que Harris sea la primera mujer, la primera negra y la primera vicepresidenta electa del sur de Asia es tanto una afirmación de su excelencia (su habilidad como polemista contra Mike Pence, por ejemplo) como un reflejo del racismo y el sexismo que castigan a las mujeres. de color que se postulan para cargos ejecutivos.

Y si bien es cierto que Harris logró esta semana más novedades, tal vez sea más preciso describir estas primicias como únicas: se convirtió en la única mujer, la única negra y la única vicepresidenta electa del sur de Asia.

Ese encuadre arroja una luz menos halagadora sobre Estados Unidos. Pero es más honesto. También insinúa una posibilidad: la posibilidad de que Harris el sábado abriera la puerta para que las mujeres y niñas que se parecen a ella la sigan y reclamen el poder para sí mismas.

TE PUEDE INTERESAR: Joe Biden elige a la que podría ser la primera vicepresidenta negra de los EEUU

La madre de Harris lo expresó mejor: "Kamala, puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de no ser la última".