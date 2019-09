Justin Trudeau pide perdón con extraordinaria disculpa por su foto “racista”

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se ha visto envuelto en un escándalo y ocurre cuando busca reelegirse el próximo 21 de octubre y todo porque la revista Time difundió una imagen de él donde tenía la cara pintada de negro, lo que se conoce como brownface, en una fiesta de gala en una escuela privada en la primavera de 2001, en Vancouver.

Por ello es que Trudeau tuvo que pedir disculpas públicas donde dijo: “No lo debería haber hecho. Debería haberlo pensado mejor, no lo hice. Lo siento. Fue un error. Lo lamento profundamente. Lamento haberlo hecho. No importa el momento [en el que se hace público], es sobre algo que no debería haber hecho”.

El Primer Ministro de Canadá y su foto racista.

Justin Trudeau añadió que durante su etapa de estudiante se había puesto maquillaje para disfrazarse pero señaló: “No lo debería haber hecho y lo reconozco. Es algo que no pensé que era racista por entonces, pero ahora veo que lo era. He trabajado toda mi vida para crear oportunidades, luchar contra el racismo y la desigualdad, intolerancia y discriminación”.

La disculpa del Primer Ministro se ha mostrado al público y en ella se aprecia la manera en la que considera su acción de colegio. “Pediré a los canadienses que me perdonen. Fue una estupidez haberlo hecho. Pero lo hice y pido perdón. Tomé esa decisión y asumo la responsabilidad. Siempre tomaré responsabilidad de mis errores pero trabajaré por los canadienses. Estoy enojado conmigo mismo”, recordemos que su idea es construir un mundo menos intolerante, menos discriminatorio y menos racista.

Ahora bien, con respecto a la controversial fotografía se realizó en la “Noches de Arabia”, en aquel momento Trudeau contaba con 29 años, y al disfrazarse de Aladino, con un turbante y bata, con su cuello, cara y manos completamente pintados de negro.

Esta fotografía aparece en el anuario 2000-2001 de la West Point Grey Academy, donde el premier fue profesor, de acuerdo con la publicación.

Resulta que la copia del anuario que obtuvo Time fue proporcionada por el empresario Michael Adamson, quien formó parte de la comunidad de la institución.