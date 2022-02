Justin Trudeau invoca la Ley de Emergencia ante protestas de camioneros

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invocó este lunes por primera vez en la historia del país la Ley de Emergencia, que otorgará poder adicional al Gobierno Federal para hacer frente a las protestas de camioneros contra las restricciones por el Covid-19.

"No podemos y no vamos a permitir que continúen las actividades ilegales y peligrosas", afirmó Trudeau, al tiempo que recalcó que la movilización de los transportistas "no es una protesta pacífica". Según informa el portal RT en Español.

Según estipula la Ley de Emergencia, que sustituyó en 1988 al Acta de Medidas de Guerra, la emergencia nacional se define como una "situación urgente y crítica" que "pone en serio peligro las vidas, la salud o la seguridad de los canadienses",

Justin Trudeau justificó la acción

"Se trata de mantener a salvo a los canadienses, de proteger los empleos de la gente y de restablecer la confianza en nuestras instituciones", señaló Trudeau. "Estamos reforzando los principios, los valores y las instituciones que mantienen a salvo a todos los canadienses".

El mandatario canadiense aseguró que las protestas "interrumpen las vidas de demasiados canadienses". Al mismo tiempo, subrayó que se trata de medidas "temporales, enfocadas geográficamente y razonables" justificadas por las "amenazas" contra las que van dirigidas.

"No estamos suspendiendo los derechos fundamentales ni anulando la Carta de Derechos y Libertades. No estamos limitando el derecho a la libertad de expresión de la gente, no estamos limitando el derecho a la reunión pacífica", precisó.

¿Cuándo inició la protesta de camioneros?

Las protestas de los camioneros continúan en Canadá.

Los camioneros llegaron el pasado 29 de enero a Ottawa para protestar pacíficamente contra el primer ministro y la decisión de las autoridades canadienses de obligar a los camioneros a vacunarse, que entró en vigor el 15 de enero.

Desde entonces, los camioneros y sus partidarios siguen manifestándose, mientras su movimiento se extiende por todo el país, con protestas en Toronto, Quebec, Vancouver y otras ciudades.

