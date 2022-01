Justin Trudeau denuncia las protestas de camioneros antivacunas en Canadá.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, denunció los "símbolos de odio y división" que se exhibieron durante las manifestaciones masivas de los camioneros antivacunas y sus partidarios en la capital, Ottawa.

En declaraciones a los periodistas el lunes, Trudeau dijo que si bien las personas tienen derecho a protestar, “el odio nunca puede ser la respuesta”.

“Durante los últimos días, los canadienses estaban conmocionados y francamente disgustados por el comportamiento mostrado por algunas personas que protestaban en la capital de nuestra nación”, dijo el ministro Justin Trudeau durante una conferencia de prensa.

¿Qué dijo Justin Trudeau sobre las manifestaciones?

Justin Trudeau denuncia las protestas de camioneros antivacunas en Canadá.

“Quiero ser muy claro: no nos intimidan quienes lanzan insultos y abusos a los trabajadores de pequeñas empresas y roban alimentos a las personas sin hogar. No cederemos ante los que enarbolan banderas racistas. No cederemos ante aquellos que se dedican al vandalismo o deshonran la memoria de nuestros veteranos”.

Camioneros protestaron en Ottawa contra el mandato de vacunas de Canadá, y una multitud de miles de personas marcharon por la ciudad al día siguiente para denunciar el mandato de vacunación contra el coronavirus para los camioneros que cruzan la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Camioneros protestan en Ottawa contra el mandato de vacunas de Canadá

Camioneros antivacunas protestan en Canadá

Justin Trudeau denuncia las protestas de camioneros antivacunas en Canadá.

Si bien algunos manifestantes expresaron sus quejas con el mandato de la vacuna y las políticas más amplias de COVID-19 en Canadá, los expertos señalaron la semana pasada que conocidos activistas de extrema derecha que defienden opiniones islamofóbicas, antisemitas y otras de odio se encontraban entre los organizadores del evento.

La Verdad Noticias informa que, si bien las imágenes compartidas en las redes sociales durante el fin de semana mostraban a los manifestantes ondeando banderas con esvásticas, así como banderas confederadas de EE.UU., que los grupos de derechos civiles dicen que es un símbolo de la supremacía blanca.

El periodista de Global News, Marc-Andre Cossette, también tuiteó una foto de una bandera de Three Percenters, una milicia antigubernamental de extrema derecha que Canadá designó como organización "terrorista" el año pasado, que estaba colgada en el capó de un camión estacionado cerca de Parliament Hill.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.