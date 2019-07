Justicia de Guatemala incauta bienes a ex ministro prófugo de la justicia

El Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio ordenó la inmovilización de 18 bienes inmuebles y 7 vehículos propiedad de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, colaboradores y otras personas de su confianza, esto a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, quien además se encuentra prófugo de la justicia.

Siendo así que un total fueron 25 bienes vinculados a Alejandro Sinibaldi, hoy prófugo de la justicia en Guatemala.

El Ministerio Público (MP) informó que las propiedades inmovilizadas son 4 apartamentos: 1 en el edificio Casa Margarita, 1 en el edificio Murakami, 2 en el edificio Premiere Gaudi, 11 parqueos y 3 bodegas, ubicados en zonas 10 y zona 14 de la capital.

Fue el 19 de junio de este 2019 cuando también fueron inmovilizadas otras propiedades de Sinibaldi, entre oficinas, casa de campaña del Partido Patriota, ofibodegas, estancias de descansos entre otras viviendas, así como diversos automóviles en los que destacan 3 camionetas, 1 pickup, 2 automóviles y por último 1 motocicleta.

Al ex ministro guatemalteco, Alejandro Sinibaldi se le vincula con otros casos de corrupción ejercidos durante el periodo de gobierno del ex ministro de Guatemala Otto Fernando Pérez Molina, ex presidente de Guatemala quien fue capturado por las autoridades de su país, siendo detenido desde hace cuatro años tras ser acusado de liderar una estructura criminal dedicada al contrabando en las aduanas.

Según la investigación que realizó el Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, los bienes incautados están a nombre de terceras personas, sociedades mercantiles y offshores en la República de Panamá.

Cabe señalar que los bienes incautados pasarán a ser administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED).

