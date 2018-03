Justicia belga decidirá sobre extradición de Puigdemont el 14 de diciembre

La justicia belga decidirá el 14 de diciembre sobre la extradición del cesado presidente catalán Carles Puigdemont y del resto de exconsejeros presentes en Bélgica, anunciaron este lunes sus abogados, al término de una vista en la que la fiscalía apoyó la entrega a España. Agencias (AFP)/Diario La Verdad Bélgica "El juez emitirá su decisión el 14 de diciembre", indicó Christophe Marchand, abogado defensor de dos de los exconsejeros, en una rueda de prensa junto al resto de letrados de la defensa en las escaleras del imponente Palacio de Justicia de Bruselas. Puigdemont, así como Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, están acusados en España de cinco delitos, entre ellos rebelión y sedición, por alentar un "movimiento de insurrección activa" para lograr la independencia unilateral de Cataluña. El fiscal "pidió la ejecución del mandato de detención" emitido por la justicia española a principios de noviembre, precisó Marchand. Los abogados de la defensa consideran, en cambio, que en España se enfrentarían a un 'juicio político' por lo que rechazan la extradición. "Si son extraditados (...), correrían el riesgo de una violación de derechos fundamentales. Es otra razón para rechazar la extradición", agregó Marchand, para quien, además, los "hechos reprochados al gobierno catalán no son punibles en Bélgica". En la primera audiencia celebrada el 17 de noviembre, la fiscalía de Bruselas ya apoyó una ejecución "parcial" de la euroorden, pero estimó que los hechos no son constitutivos de un delito de corrupción como se apuntaba, indicaron entonces los abogados defensores. Además de exponer los diferentes delitos en la petición de entrega, la jueza española Carmen Lamela marcó únicamente una casilla de la lista de 32 delitos acordados entre los países de la Unión Europea para acelerar los trámites de extradición: corrupción. Según fuentes de la defensa, el fiscal descartó la corrupción y la prevaricación, si bien consideró que la rebelión, sedición y desobediencia podrían tener equivalmente en el derecho belga en el delito de "coalición de funcionarios" y la malversación en el de "malversación por funcionarios". En caso de aceptarse la extradición, Puigdemont y sus cuatro exconsejeros, en Bélgica después que el gobierno español tomara bajo su tutela la autonomía catalana a finales de octubre, podrían recurrir hasta en dos ocasiones. Respecto al primer recurso, el tribunal de apelaciones podría fijar su primera vista a mediados de enero, "no antes del 8", según las mismas fuentes. La decisión se produjo horas antes de que la justicia española decidiera mantener en prisión a dos exconsejeros catalanes y a dos líderes independentistas, mientras decretó la libertad bajo fianza para otros seis miembros del gobierno catalán cesado. A medianoche dará comienzo además la campaña electoral anticipada en Cataluña, región que el gobierno español tomó bajo su control tras cesar al ejecutivo de Puigdemont después de la proclamación unilateral de independencia el 27 de octubre

