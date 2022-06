Julian Assange recibiría ayuda del primer ministro de Australia

El caso de Julian Assange recientemente llegó a un punto decisivo pues se informó que sería extraditado a Estados Unidos, pues desde hace tiempo este país lo reclama, aquí podría recibir una condena 175 años de cárcel por el presunto delito de espionaje.

Ante la presión de la comunidad que ha pedido al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, intervenir, recientemente informó que sí lo haría por lo que pondría fecha para abordar el caso con las autoridades de Estados Unidos.

Albanese informó que para ayudar al fundador de WikiLeaks actuaría por la vía “diplomática”, también reafirmó su postura de no entender el objetivo de este proceder legal contra Assange, en su momento dijo:

“No entiendo a qué objetivos obedece la actual acción judicial contra Assange”

El ministro dijo estar comprometido con el caso de Julian Assange

En sus actuales declaraciones sobre el caso de Julian Assange, el primer ministro dijo que su gobierno tiene la intención de comprometerse de “forma apropiada y diplomática con sus aliados”.

Albanese no ha sido el único personaje político que se ha declarado a favor del fundador de WikiLeaks, pues en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, perdonar a Assange, envió una carta pero no fue respondida.

En una entrevista de radio la esposa de Julian dijo estar informada de las acciones del gobierno de Albanese sobre el caso con la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por lo que calificó esta noticia como “extraordinariamente bienvenida”.

Extradición de Julian Assange

Las autoridades de Reino Unido realizaron una revisión sobre el caso de Julian Assange y a partir de esta tomaron la decisión de aprobar su extradición a Estados Unidos, país que lo reclama desde hace poco más de un año.

Fueron los jueces de la Corte de Magistrados de Westminster y del Tribunal Superior quienes dieron luz verde al traslado del fundador de WikiLeaks, tiene un periodo de 14 días para presentar una apelación.

