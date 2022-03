Julian Assange negó permiso para impugnar extradición

Un portavoz de la corte dijo que la solicitud de Julian Assange no planteó "un punto de derecho discutible". La decisión es un duro golpe a sus esperanzas de evitar la extradición.

El fundador de Wikileaks, de 50 años, es buscado en Estados Unidos por la publicación de miles de archivos clasificados en 2010 y 2011.

El caso ahora volverá al juez que tomó la decisión original que evaluó la solicitud de los Estados Unidos.

Se espera que la ministra del Interior, Priti Patel, tome una decisión final. E incluso en esa etapa, todavía puede haber motivos para lanzar un nuevo desafío.

Assange enfrenta una acusación de 18 cargos por parte del gobierno de EE.UU., acusándolo de conspirar para piratear las bases de datos militares estadounidenses para adquirir información secreta confidencial relacionada con las guerras de Afganistán e Irak, que luego se publicó en el sitio web Wikileaks.

Los documentos de Wikileaks revelaron cómo el ejército estadounidense había matado a cientos de civiles en incidentes no denunciados durante la guerra en Afganistán, mientras que los archivos filtrados de la guerra de Irak mostraban que las fuerzas iraquíes habían matado a 66.000 civiles y torturado a prisioneros.

Estados Unidos dice que las filtraciones violaron la ley y pusieron en peligro vidas, pero Assange dice que el caso tiene motivaciones políticas.

En enero de 2021, un juez inferior que se ocupa de las solicitudes de extradición dictaminó que, si bien EE.UU. tenía un caso para procesar a Assange por presuntos delitos relacionados con la piratería masiva de sistemas gubernamentales, no podía ser enviado desde el Reino Unido para ser juzgado, porque no no había garantía de que las autoridades estadounidenses pudieran cuidarlo con seguridad.

El detenido se encargó de filtrar distintos documentos de EE.UU.

En ese momento, los abogados de Assange argumentaron que su frágil salud mental significaba que a Estados Unidos le resultaría imposible impedir que se quitara la vida, en medio de temores de que probablemente estaría sujeto a confinamiento solitario.

Luego, el Tribunal Superior revocó esa decisión en diciembre pasado, diciendo que Estados Unidos había brindado garantías suficientes que demostraban que Assange podía ser atendido de manera segura.

Los jueces principales encontraron que el juez inferior había basado su decisión en el riesgo de que Assange fuera retenido en condiciones de prisión altamente restrictivas si fuera extraditado.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses luego aseguraron que no enfrentaría esas medidas más estrictas a menos que cometiera un acto en el futuro que las ameritara.

Luego, el mes pasado, Lord Burnett, el Lord Presidente del Tribunal Supremo, dijo que ahora había una cuestión legal sobre cómo se habían brindado esas garantías, y les dio a los abogados de Assange 14 días para presentar la solicitud ante la Corte Suprema.

La negativa del lunes significa que la solicitud de extradición de Estados Unidos sigue en pie.

Julian Assange celebrará su boda en la cárcel y si es declarado culpable en Estados Unidos, enfrentaría una posible pena de hasta 175 años de cárcel, dijeron sus abogados. Sin embargo, el gobierno estadounidense dijo que era más probable que la sentencia fuera de cuatro a seis años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!