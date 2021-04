Juicio por la muerte de George Floyd: argumentos finales previo al veredicto

En el inicio de la última semana del juicio por la muerte de George Floyd, los fiscales mostraron al jurado una vez más el video en el que Derek Chauvin aparece presionando su rodilla contra el cuello de Floyd en mayo pasado, como parte de los argumentos finales previo al veredicto.

El abogado principal de Chauvin, Eric Nelson, respondió más tarde que Chauvin se comportó como lo haría cualquier "oficial de policía razonable", argumentando que siguió su entrenamiento de 19 años en la fuerza.

Nelson comenzó su argumento final enfatizando y definiendo varios términos legales abstractos, incluida la presunción de inocencia. Dijo que los fiscales se equivocaron al descartar su teoría de que el envenenamiento por monóxido de carbono de los gases de escape del vehículo policial cercano puede haber sido un factor en la muerte de Floyd.

"9 minutos y 29 segundos"

Una y otra vez, Steve Schleicher, uno de los abogados de la oficina del fiscal general de Minnesota, repitió una frase: "Nueve minutos y 29 segundos", la cantidad de tiempo que Chauvin fue capturado en video el 25 de mayo de 2020, con la rodilla presionada contra el cuello de Floyd.

El video de la muerte de Floyd fue una de las principales evidencias contra Chauvin.

Aunque el veredicto del jurado será visto como un ajuste de cuentas en la forma en que Estados Unidos controla a los negros, Schleicher enfatizó en declaraciones que duraron casi dos horas que el jurado estaba sopesando la culpa de un solo hombre, no de un sistema.

"No se trataba de una vigilancia policial; era un asesinato", dijo Schleicher al jurado. Citó el lema del Departamento de Policía de Minneapolis, que despidió a Chauvin y otros tres oficiales involucrados el día después del arresto de Floyd: "Proteger con coraje y servir con compasión".

"George Floyd no era una amenaza para nadie", dijo Schleicher, a menudo hablando con una ira y un disgusto audibles.

"Enfrentar a George Floyd ese día no requirió ni una pizca de coraje, y no se mostró ninguno ese día, no se requirió coraje. Todo lo que se requirió fue un poco de compasión y no se mostró nada ese día".

Como reportamos en La Verdad Noticias, Chauvin, ex policía blanco, empujó su rodilla contra el cuello de Floyd, un hombre negro esposado de 46 años, durante más de nueve minutos afuera de la tienda de comestibles que había acusado a Floyd de usar un billete de 20 dólares falsificado para comprar cigarrillos.

"Estaba atrapado con el pavimento inflexible debajo de él, tan inflexible como los hombres que lo sujetaron", dijo Schleicher, antes de reproducir parte del extenso video de la muerte de George Floyd, que dijo que mostraba a Chauvin burlándose de la lucha de Floyd por respirar con comentarios desdeñosos.

