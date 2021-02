Juicio político de Donald Trump: Todo lo que necesitas saber

El segundo juicio político sin precedentes de Donald Trump comienza este martes 9 de febrero en el Senado. Es el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado dos veces, y es la primera vez que se lleva a cabo un juicio político contra un expresidente. El juicio escuchará acusaciones de que Trump cometió "delitos graves y faltas" antes de dejar el cargo.

¿De qué se acusa a Donald Trump?

Como hemos informado en La Verdad Noticias, el 13 de enero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por 232 votos contra 197 para acusar a Trump por "incitación a la insurrección" después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio en un intento por anular el resultado de las elecciones de noviembre. Diez representantes republicanos votaron para acusarlo, convirtiéndolo en el juicio político presidencial más bipartidista en la historia de Estados Unidos.

Los fiscales culpan directamente al expresidente de la violencia. Cinco murieron, cientos resultaron heridos, los miembros del Congreso y el personal estaban aterrorizados y la sede del edificio del gobierno de EE. UU. quedó con "marcas de bala en las paredes, obras de arte saqueadas, heces manchadas en los pasillos", todo en un intento por evitar la certificación de Joe Victoria electoral de Biden.

Este es el segundo juicio político que enfrenta Donald Trump

"La responsabilidad del presidente Trump por los acontecimientos del 6 de enero es inconfundible", afirman los fiscales en un memorando de 80 páginas presentado la semana pasada.

Argumentarán que sus acciones al azotar a la multitud con acusaciones infundadas de fraude electoral “pusieron en peligro la vida de todos los miembros del Congreso” y “pusieron en peligro la transición pacífica del poder y la línea de sucesión”.

¿Qué está reclamando Donald Trump en su defensa?

Trump ha tenido problemas para formar un equipo legal. Su abogado personal habitual, Rudy Giuliani, tuvo que apartarse porque también pronunció un discurso en el acto donde se acusa al expresidente de fomentar la insurrección. Luego, parece que Trump se peleó con su primer equipo legal, que fue dirigido por Butch Bowers.

Ahora dirigido por los abogados David Schoen y Bruce L Castor, el equipo de Trump emitió la semana pasada un documento de 14 páginas débilmente argumentado que decía que su discurso no equivalía a un llamado a asaltar el Capitolio y que su juicio era inconstitucional de todos modos, porque dejó el cargo. Trump no testificará personalmente.

¿Quién preside el juicio político contra Trump?

El primer juicio político de Trump fue presidido por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, como se establece en la constitución. Sin embargo, como este juicio es de un ex presidente, presidirá Patrick Leahy, de 80 años, el senador demócrata con más años de servicio y que ostenta el título de presidente pro tempore. Será procesado por un equipo de nueve directores de juicio político de la Cámara, y todo el Senado prestó juramento como jurado el 26 de enero.

Trump tuvo problemas con su equipo legal días antes de iniciar al juicio político

¿Cuánto durará el juicio político de Donald Trump?

No se sabe cuánto tiempo durará el juicio, pero la mayoría de la gente cree que será mucho más corto que el juicio de tres semanas la última vez que Trump fue acusado de sus acciones sobre Ucrania, cuando fue acusado de abusar de su poder y obstruir el Congreso.

Aún no está claro si el Senado votará para permitir que los equipos legales llamen a testigos en persona, aunque el juicio es muy inusual ya que los jurados son testigos, pues los senadores estaban presentes en el Capitolio y se vieron obligados a esconderse cuando la turba invadió la misma sala donde se llevará a cabo el juicio. Se espera que el equipo de la fiscalía incluya imágenes de video y testimonios de testigos presenciales de miembros del Congreso mientras construyen su caso.

¿Trump será declarado culpable?

A primera vista, parece poco probable. Un juicio político requiere una mayoría de dos tercios para obtener una condena. Si cada senador vota, entonces al menos 17 republicanos necesitarían votar en contra de su ex presidente para alcanzar el umbral requerido de 67 votos.

45 senadores ya han apoyado una moción presentada por el senador Rand Paul de Kentucky de que el proceso en sí es inconstitucional y en absoluto en contra de la celebración del juicio. Sería un gran salto para ellos en el espacio de unas pocas semanas para pasar de decir que el juicio no debería llevarse a cabo a encontrar a Trump culpable.

Para muchos senadores republicanos el cálculo es político. Los representantes de la Cámara de Representantes que votaron para acusar a Trump, como la republicana Liz Cheney, ya se han enfrentado a protestas y censuras de los partidos republicanos de su estado por no respaldar a Trump, que todavía tiene un fuerte apoyo de base a pesar de perder las elecciones de noviembre.

¿La acusación impedirá a Trump postularse en 2024?

No necesariamente. Si es declarado culpable, no hay castigo inmediato, ya que ya no está en el cargo. El Senado podría, con un voto de mayoría simple, prohibirle ocupar un cargo federal electivo en el futuro. Con el Senado dividido 50-50, y la vicepresidenta, Kamala Harris, con el voto de calidad, eso podría aprobarse de manera bastante simple.

Existe un argumento constitucional de que el Senado controlado por los demócratas podría intentar hacer esto de todos modos, incluso si Trump es declarado no culpable, invocando la sección tres de la 14a enmienda a la constitución de los Estados Unidos posterior a la guerra civil.

Esto prohíbe a cualquier persona que se haya “involucrado en una insurrección o rebelión” contra los EE. UU. ocupar un cargo federal, pero es probable que sea objeto de una disputa legal importante en caso de que surja.

Una versión anterior de este artículo fue enmendada el 13 de enero de 2021. Había dicho incorrectamente que ni un solo republicano en el Senado encontró a Trump culpable en su primer juicio político. De hecho, un senador republicano, Mitt Romney, votó para acusarlo por un cargo. El artículo se volvió a publicar el 8 de febrero para reflejar las novedades del juicio.

