Jueza de la Corte Suprema de E.U anuncia recaída de cáncer y seguirá trabajando

La jueza Ruth Bader Ginsburg anunció este viernes que está siendo tratada por una recaída de cáncer en el hígado pero aseguró que planea permanecer en la Corte Suprema.

Con 87 años, Ginsburg, no es solo un ícono cultural sino que también una líder del ala progresista, ha dicho que comenzó con la quimioterapia el 19 de mayo después de una exploración en febrero y una biopsia encontró lesiones en su hígado que reveló el cáncer.

Corte Suprema comunica cáncer de jueza

"La inmunoterapia que se ensayó por primera vez no tuvo éxito. Sin embargo, el curso de quimioterapia está dando resultados positivos", dijo Ginsburg en un comunicado proporcionado por la Corte Suprema.

Hace justo un año, fue intervenida y se sometió a una terapia de radiación por un tumor maligno que le fue localizado en el páncreas.

La jueza Ruth Bader Ginsburg también dijo que su exploración más reciente que fue hecha el 7 de julio indicó una reducción significativa de las lesiones hepáticas así como también que hasta el momento no tienen ninguna enfermedad nueva.

“Estoy tolerando bien la quimioterapia y me siento alentada por el éxito de mi tratamiento actual. Continuaré la quimioterapia quincenal para mantener a raya mi cáncer, y puedo mantener una rutina diaria activa", así lo anunció Ruth Bader Ginsburg.

La jueza Ruth Bader Ginsburg, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, revela que tiene cáncer del hígado, pero que no piensa retirarse https://t.co/XPStl6jOae — Benjamín Torres Gotay ���� (@TorresGotay) July 17, 2020

Cabe señalar que Ginsburg continuó escribiendo opiniones de la Corte Suprema a través del término que concluyó a principios de este mes, donde ha confirmado que tiene la firme intención de permanecer en la cancha.

"En todo momento, me he mantenido al día con la redacción de opiniones y todo el trabajo de la Corte", dijo Ruth Bader Ginsburg. "A menudo he dicho que seguiría siendo miembro de la Corte siempre que pueda hacer el trabajo a toda máquina. Sigo siendo capaz de hacerlo".

Designada por el ex presidente Bill Clinton en 1993, lo que convierte a Ginsburg en la jueza de más avanzada edad de los nueve que conforman el Supremo, pero en los últimos años ha tenido problemas de salud que han forzado varios ingresos hospitalarios.