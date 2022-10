Juez ordena a Lula da Silva retirar anuncio sobre "canibalismo" de Bolsonaro

Lula da Silva deberá dejar de utilizar un anuncio de campaña en el que asocia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con el canibalismo, según ordenó un juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), a tres semanas de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones en Brasil.

Dicho spot, usado por Lula da Silva durante su campaña, retomó una entrevista de Bolsonaro, quien declaró ante las cámaras del New York Times, que sería capaz de comer carne humana, es decir, caer en canibalismo. La entrevista data de 2016, cuando Bolsonaro era diputado.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Lula da Silva busca hacerse de más votos rumbo a la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, para ser electo como presidente y evitar que Bolsonaro sea reelecto en dicho cargo. Lula da Silva ganó la primera vuelta por muy poco margen.

Lula da Silva desmiente campaña contra Bolsonaro

Al ser cuestionado sobre este anuncio, Lula da Silva negó que se trate de una campaña emprendida por él y sus simpatizantes en contra del Jair Bolsonaro, pues no son ellos quienes lo relacionan con el canibalismo, sino que fue el propio presidente brasileño quien reconoció que comería carne humana.

“Nosotros no inventamos nada, no es la campaña de Lula que lo dice, es él quien lo dice a un periodista estadounidense. No es malicia de nuestra parte, solo estamos dando información a la gente sobre nuestro adversario", declaró Lula da Silva ante medios de comunicación.

Por su parte, Jair Bolsonaro no se ha quedado atrás, pues en esta periodo de campaña rumbo a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil ha vuelto a su estilo agresivo y arremetió contra Lula da Silva, a quien acusó de borracho y de tener un equipo incompetente para gobernar.

¿Lula da Silva es de izquierda o derecha?

Lula un obrero de familia humilde, labradores de la tierra, sindicalista.



Lula da Silva es un político de izquierda brasileño que busca ocupar nuevamente la presidencia de su país. Actualmente es el candidato del Partido de los Trabajadores y es el favorito para ganar la segunda vuelta de las elecciones.

