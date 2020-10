Juez niega libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos por temor a fuga | Cortesía

Durante la primera audiencia formal del ex ministro de Defensa Salvador Cienfuegos, el juez Alexander MacKinnan negó la libertad bajo fianza al ex funcionario cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto, acusado en Estados Unidos de delitos de lavado de dinero y narcotráfico.

El juez MacKinnan dijo, ante la Corte Federal del Distrito Centro de California, que negaba el derecho de libertad bajo fianza a Cienfuegos, por un monto de 750,000 dólares, debido a que existía riesgo de fuga, por lo que determinó que continúe detenido.

Apenas el pasado viernes, los abogados del ex secretario de Defensa habían solicitado al juez el aplazamiento de la audiencia, por lo que en esta segunda reunión ante la Corte, se leyeron e Cienfuegos los cuatro cargos que se le imputan, relacionados al narcotráfico y lavado de dinero, además de informar sobre las condiciones de su detención el jueves en Los Ángeles.

Según informaron las fuentes, durante la sesión, en la que la defensa del exfuncionario mexicano buscó el derecho de fianza, Salvador Cienfuegos no estuvo presente.

Llevar a Salvador a Cienfuegos a prisión pone en riesgo su salud

"Creemos que hay condiciones que podrían determinar una libertad bajo fianza", manifestó el abogado Duane Lyons, quien encabeza la defensa del ex ministro de Defensa, quien añadió que su cliente se quedaría en los Estados Unidos en espera del juicio y no huiría.

"Mi cliente tiene la intención de limpiar su nombre", sentenció Lyons.

De acuerdo con el abogado de Cienfuegos Zepeda, llevarlo a proceso de prisión, podría poner en riesgo su salid, en medio de la emergencia sanitaria, por lo que solicitó la fianza de 750,000 dólares, monto que dijo, sería lo máximo que podría ofrecer.

No obstante, la Fiscalía General de Estados Unidos aseguró que Salvador cuenta con los recursos y conexiones para huir y evitar la justicia en EU, pese al acuerdo que México y ese país sostienen sobre extradición.

Le decían "El Padrino"

El hombre que fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles el jueves, aceptó sobornos a cambio de protección que incluía advertir a los miembros del cártel sobre las investigaciones de Estados Unidos, según fiscales en Nueva York que acusaron al ex ministro de Defensa de 72 años de cuatro cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

“A cambio del pago de sobornos, permitió que el Cartel H-2, un cartel que habitualmente se dedicaba a la violencia generalizada, incluida la tortura y el asesinato, operara con impunidad en México”, manifestaron los fiscales en un expediente judicial.

El Cartel H-2 es el nombre de un remanente de la pandilla Beltrán-Leyva.

Cienfuegos sirvió de 2012 a 2018 en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, varios de cuyos asistentes y miembros del partido están ahora acusados de corrupción de alto nivel. Peña Nieto ha negado las acusaciones de que aceptó un soborno de un cártel.

El arresto de Cienfuegos, apodado El Padrino, en una acusación de agosto de 2019 que fue sellada hasta que estuvo bajo custodia estadounidense, marcó la primera vez que un exministro de Defensa mexicano ha sido acusado y detenido.

Galardonado con un honor del Pentágono a la excelencia hace apenas dos años, sus actividades criminales, si se prueban, son otra señal de fallas en la guerra respaldada por Estados Unidos contra los cárteles de la droga.

La caída de Cienfuegos tiene implicaciones de gran alcance para la estrategia anticártel de México, liderada en gran parte por las fuerzas armadas durante más de una década.