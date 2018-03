Juez estadounidense compara el sexo gay con intimar con una vaca

"Era ilegal y la Suprema Corte usurpó el papel de la legislatura y gobernó sobre nuestra ley moral, pero no porque se haga a puerta cerrada significa que es legal, o ¿acaso es legal intimar con una vaca, un caballo o un perro?", dijo. https://www.youtube.com/watch?v=TmbxwuFUEJ8&feature=youtu.be

Roy Stewart Moore es unpostulado al Senado de los Estados Unidos, más conocido por suSu postura conservadora lo llevó a comparar. Sí, lo hizo en 2005 durante una entrevista en donde promovió su libro "So Help Me God". Por dichos comentarios fuede su puesto como jefe de justicia de la Corte Suprema de Alabama en 2015, pero ahora espera ocupar el lugar de Jeff Sessions en el Senado.