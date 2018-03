Agencias / Diario La Verdad España.- Juez español causa polémica “las niñas actualmente se hacen fotos como putas” El Juez de menores, Emilio Calatayud, emitió un comentario que levantó críticas en redes sociales. Tras hablar sobre el suicidio de una bloguera dijo: “Perdón por la expresión, eh, tomármelo bien: “Las niñas actualmente se hacen fotos como putas”. Muchos usuarios se manifestaron en su contra, mientras otros se dijeron a favor de las expresiones del magistrado.

“Perdón por la expresión, eh, tomármelo bien: “Las niñas actualmente se hacen fotos como putas”, dijo el juez, y luego añadió: “Yo he tenido juicios de esos, que han incitado y las han chantajeado para mantener relaciones sexuales, abusos sexuales como consecuencia”.

https://twitter.com/Asun_lozano/status/912253820079570944 En un programa matinal de la televisión pública española se comentaba un suceso funesto: el reciente suicidio de la bloguera y modelo Celia Fuentes. En un momento dado, hacen una conexión con Emilio Calatayud, el juez de menores de la ciudad de Granada, y este hace un comentario que sorprende a los presentadores del programa y desata la indignación en las redes sociales inmediatamente.La conductora del programa reprochó al juez su comentario: "Emilio, no, esa afirmación sí que no", pero no pudo evitar que la indignación del público se reflejara en las redes sociales: https://twitter.com/nftxell/status/912245879536541696 https://twitter.com/ferminadaza68/status/912319396890206210 https://twitter.com/vmm7773/status/912330755971457024 Sin embargo, no todo el mundo que ha mencionado el asunto en Twitter lo ha hecho en contra de Emilio Calatayud. Hay quien comparte su punto de vista y admira su franqueza. https://twitter.com/ManuerPere/status/912316906069250048 https://twitter.com/drwat_son/status/912330683858718721 https://twitter.com/LadyPotorro/status/912322522233888768